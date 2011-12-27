ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Чиновники придумали, як обійти заборону Азарова на VIP-автомобілі» пише: заборона глави уряду Миколи Азарова купувати чиновникам VIP-автомобілі не злякала держслужбовців. Навіщо купувати, якщо можна орендувати, - вирішили у Фонді держмайна і збираються взяти напрокат представницьку Audi A8L...

http://delo.ua/ukraine/chinovniki-pridumali-kak-obojti-zapret-azarova-na-vip-avtomobili-170642/

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Також «Діло» в публікації «Донецькі прокурори через суд забирають землю у київського бізнесу» пише: прокуратура Донецька відсудила три ділянки орендованої землі у підприємств, зареєстрованих у Києві, через те що ті не платили ренту в донецький бюджет...

http://delo.ua/ukraine/doneckie-prokurory-cherez-sud-zabirajut-zemlju-u-kievskogo-biznesa-170637/

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«Діло» в публікації «Податкова хоче ввести моду на легальну роботу з сплачення податків» пише: податкова має намір покінчити із зарплатами в конвертах. Такі завдання на 2012 рік поставив голова ДПСУ на нараді...

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-hochet-vvesti-modu-na-legalnuju-rabotu-s-oplachivaniem-n-170663/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гроші на видатки», в якому пише: в році, що минає, українські фінансово-промислові групи витратили на придбання активів близько $ 3,4 млрд. Значна частина коштів пішла на перерозподіл активів за допомогою політичних зв`язків. Та все ж знайшлися великі бізнесмени, які віддали перевагу відкритим інвестиціям. Експерти вважають, що такі вкладення в майбутньому будуть більш стабільними, хоча, можливо, і не виглядають значними в короткостроковій перспективі...

http://www.kommersant.ua/doc/1843959

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інвесторів криють кліматом», в якому пише: настрої бізнесу в кінці цього року як ніколи песимістичні. Наступного року очікуються проблеми з кредитними ресурсами, медіабюджетами, та й політична ситуація в країні залишає бажати кращого. І все ж Україна як і раніше приваблива для інвесторів, готових ризикувати, відзначають підприємці...

http://www.kommersant.ua/doc/1843960

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Міллер визнав політику» пише: проблеми з Росією в переговорах про перегляд діючих газових домовленостей стимулюють власників українських заводів, рентабельність яких залежить від вартості імпортного газу, впроваджувати енергоефективні технології. По суті, як відзначають експерти, «Газпром» сприяє євроінтеграції української промисловості, яка для підвищення своєї конкурентоспроможності повинна інвестувати в скорочення споживання дорогого російського газу...

http://state.eizvestia.com/full/miller-priznal-politiku

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Автобуси реформують», в якому пишуть: про необхідність реформування громадського транспорту і, зокрема, найбільш масового - автобусного, говорять вже давно. Але поки що розмови закінчувалися лише підвищенням ціни проїзду. Очевидно, реформи все ж відбудуться в найближчому майбутньому. На цьому наполягають і в Міністерстві інфраструктури, і Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників...

http://state.eizvestia.com/full/avtobusy-reformiruyut

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Іпотеці створять умови», в якому пишуть: Нацбанк обіцяє, починаючи з I кварталу 2012 р., задовольнити потреби українців в іпотеці. Шляхом державної програми наступного року, як планується, вгамують попит в розмірі 30 млрд. грн.

http://finance.eizvestia.com/full/ipoteke-sozdadut-usloviya

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Газета «Сьогодні» у публікації «Послуги держорганів стануть дешевшими» пише: вже в новому році може набути чинності президентський законопроект, який має спростити і здешевити надання адмінпослуг населенню. Для цього пропонують, щоб місцеві органи влади (обладміністрації) створили по всій країні центри надання адмінпослуг...

http://www.segodnya.ua/news/14324236.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Янукович продовжив життя БТІ ще на рік» пише: державна реєстрація прав на об`єкти нерухомого майна в БТІ буде продовжена до 1 січня 2013 року...

http://www.segodnya.ua/news/14324334.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Доля «Південного потоку» залежить від України» пише: «Газпром» вперше визнав, що доля мегапроекту «Південний потік» вартістю майже $ 30 млрд. залежить від переговорів з Україною. Якщо умови Києва влаштують Москву, труба може залишитися на папері...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1463879/lishnyaya_truba

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Також «Ведомости» у публікації «Єгипет втрачає популярність серед туристів» пишуть: туристів, яких ще не розполохали єгипетські революціонери, можуть змусити відвернутися від країни єгипетські ісламісти: вони пропонують відпочиваючим відмовитися від алкоголю і загоряти роздільно: у жінок свій пляж, у чоловіків - свій...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1463877/ubytki_ot_revolyucii

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Видання «Известия» в публікації «Чи переживе майбутній рік єврозона» пише: економісти змагаються, чий прогноз страшніший для валютного союзу...

http://izvestia.ru/news/510805

(УНІАН)