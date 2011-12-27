Курс НБУ на 27.12.11
11:27, 27 грудня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 27.12.11100 USD США - 798.9300 (на 26 грудня - 798.9300)100 EUR - 1043.1629 (на 26 грудня - 1043.1629)10 RUR - 2.5585 (на 26 грудня - 2.5560)Облікові курси банківських металів на 27.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128428.00 (на 26 грудня-128428.00)961XAG10Срібло-2334.47 (на 26 грудня-2334.47)962XPT10Платина-114726.35 (на 26 грудня-114726.35)964XPD10Паладій-52170.13 (на 26 грудня-52170.13)
Офіційний курс НБУ на 27.12.11
100 USD США - 798.9300 (на 26 грудня - 798.9300)
100 EUR - 1043.1629 (на 26 грудня - 1043.1629)
10 RUR - 2.5585 (на 26 грудня - 2.5560)
Облікові курси банківських металів на 27.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 128428.00 (на 26 грудня - 128428.00)
961 XAG 10 Срібло - 2334.47 (на 26 грудня - 2334.47)
962 XPT 10 Платина - 114726.35 (на 26 грудня - 114726.35)
964 XPD 10 Паладій - 52170.13 (на 26 грудня - 52170.13)
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