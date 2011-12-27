Курс НБУ на 27.12.11

Офіційний курс НБУ на 27.12.11100 USD США - 798.9300 (на 26 грудня - 798.9300)100 EUR - 1043.1629 (на 26 грудня - 1043.1629)10 RUR - 2.5585 (на 26 грудня - 2.5560)Облікові курси банківських металів на 27.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128428.00 (на 26 грудня-128428.00)961XAG10Срібло-2334.47 (на 26 грудня-2334.47)962XPT10Платина-114726.35 (на 26 грудня-114726.35)964XPD10Паладій-52170.13 (на 26 грудня-52170.13)

Офіційний курс НБУ на 27.12.11 100 USD США - 798.9300 (на 26 грудня - 798.9300) 100 EUR - 1043.1629 (на 26 грудня - 1043.1629) 10 RUR - 2.5585 (на 26 грудня - 2.5560) Облікові курси банківських металів на 27.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 128428.00 (на 26 грудня - 128428.00) 961 XAG 10 Срібло - 2334.47 (на 26 грудня - 2334.47) 962 XPT 10 Платина - 114726.35 (на 26 грудня - 114726.35) 964 XPD 10 Паладій - 52170.13 (на 26 грудня - 52170.13)

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