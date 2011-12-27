Понад 30% українців назвали Януковича “розчаруванням року” – опитування

32,3% українців назвали Президента Віктора ЯНУКОВИЧА “розчаруванням року”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що були презентовані сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як зазначили соціологи, під час опитування респондентів просили назвати “Політика 2011 року”, “Розчарування 2011 року”, “Подію 2011 року у світі” та “Подію 2011 року в Україні”.

Як “Політика року” найчастіше називали лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО (16,1%), В.ЯНУКОВИЧА (9,2%), голову партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА (8,8%).

“Розчаруванням року” більшість опитаних (32,3%) назвала В.ЯНУКОВИЧА, віце-прем’єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА (11,7%) та главу уряду Миколу АЗАРОВА (8,3%).

“Подією року у світі” найчастіше називали війну в Лівії (9,7%), парламентські вибори в Росії (8,6%), світову фінансово-економічну кризу (5,2%); “Подією року в Україні” – ув’язнення та обвинувальний вирок Ю.ТИМОШЕНКО (40,5%), протести чорнобильців (7,6%) та пенсійну реформу (6,7%).

Дослідження проводилось з 9 по 16 грудня. Загалом було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.