Анонс на 28 грудня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться урочисте відкриття першого в Києві Центру надання адміністративних послуг Солом`янської РДА, у якому мешканці та підприємці району зможуть отримати всі необхідні адміністративні послуги.

* Прес-конференція на тему: «Економічна політика України: перемоги та поразки 2011 року». Учасники: економіст Віктор Лисицький; ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.

* У районі залізничного переїзду «Чубинське» - «Велика Олександрівка» відбудеться церемонія підписання контракту на будівництво (технічного контракту), а також відкриття початку будівництва залізничного сполучення Національного проекту «Повітряний експрес». Передбачено участь Надзвичайного і Повноважного Посла Китайської Народної Республіки в Україні Чжан Сіюня, а також представників корпорації China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Відбудеться брифінг голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Україні Владислава Каськіва.

* Прес-конференція на тему: "Земельна реформа в Україні: підсумки 2011 року та перспективи 2012 року". Учасники: представник Державного агентства земельних ресурсів України; Алекс Ліссітса, президент "Українського клубу аграрного бізнесу"; Олександр Полігоцький, юридичний радник і адвокат Української аграрної конфедерації.

11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція заступника Голови Верховної Ради України Миколи Томенка, на якій політик підведе парламентські підсумки 2011 року. Крім того, учасникам прес-конференції будуть представлені результати аудиту Рахункової палати використання коштів державного бюджету на забезпечення підручниками і посібниками за 2010-2011 роки (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться презентація першого зразка трамвайного вагона власного виробництва.

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