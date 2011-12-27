Курс НБУ на 28.12.11

Офіційний курс НБУ на 28.12.11100 USD - 798.9500 (27 грудня - 798.9300)100 EUR - 1044.1478 (27 грудня - 1043.1629)10 RUR - 2.5702 (27 грудня - 2.5585)Облікові курси банківських металів на 28.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128431.21 (27 грудня-128428.00)961 XAG 10 Срібло-2334.53 (27 грудня-2334.47)962XPT10Платина-114729.22(27 грудня-114726.35)964XPD10Паладій-52171.44 (27 грудня-52170.13)

Офіційний курс НБУ на 28.12.11 100 USD - 798.9500 (27 грудня - 798.9300) 100 EUR - 1044.1478 (27 грудня - 1043.1629) 10 RUR - 2.5702 (27 грудня - 2.5585) Облікові курси банківських металів на 28.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-128431.21 (27 грудня-128428.00) 961 XAG 10 Срібло-2334.53 (27 грудня-2334.47) 962XPT10Платина-114729.22(27 грудня-114726.35) 964XPD10Паладій-52171.44 (27 грудня-52170.13)

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