Головне на 27 грудня

Фінанси

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у листопаді 2011 року порівняно з жовтнем скоротилася на 5,1%, і на 1 грудня становила 1,105 млрд. грн.; з початку року заборгованість скоротилася на 9,2%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 грудня ц.р. зафіксовано в трьох областях України. Зокрема, у Донецькій області заборгованість з виплати зарплати на 1 грудня ц.р. становила 236,561 млн. грн. (у листопаді 2011 року скоротилася на 1,6%, з початку року - зросла на 1,3%, порівняно з даними на 1 грудня 2010 року скоротилася на 6,7%), у Харківській – 139,411 млн. грн. (у листопаді знизилася на 4,7%, з початку року – зросла на 9%, порівняно з 1 грудня 2010 року знизилася на 2,8%), у Луганській – 113,378 млн. грн. (у листопаді скоротилася на 16,8%, з початку року зросла на 3%, порівняно з 1 грудня минулого року знизилася на 2,6%).

Заборгованість з виплати заробітної плати у Києві на 1 грудня 2011 року становила 73,809 млн. грн. (у листопаді скоротилася на 2,5%, з початку року – на 35,5%, порівняно з 1 грудня 2010 року – скоротилася на 43,8%).

У Держстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано у 8 областях України. Відповідно, скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 16 областях, АР Крим, Києві і Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості на 1 грудня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 580 тис. грн. (у листопаді заборгованість скоротилася на 10,6%, з початку року – в 5 разів, порівняно з 1 грудня 2010 року – в 7 разів), Рівненській області – 2,294 млн. грн. (у листопаді сума заборгованості знизилася на 0,2%, з початку року – майже в 4 рази, порівняно з 1 грудня 2010 року – майже в 4 рази) і у Севастополі – 7,941 млн. грн. (у листопаді заборгованість зросла на 0,9%, з початку року – скоротилася на 3,9%, порівняно з 1 грудня 2010 року – скоротилася на 30,9%).

Національний банк України із завтрашнього дня починає продаж пам`ятних монет, приурочених до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови правління НБУ Володимир КРОТЮК сьогодні на презентації монет.

«Із завтрашнього дня монети будуть доступні для придбання. Більш активний продаж ми почнемо після Різдва», - сказав В.КРОТЮК.

За його словами, серія складається з 11 пам`ятних монет і однієї монети, яку буде пущено в обіг. Зокрема, монети присвячені містам, в яких відбудуться матчі 2012: Київ, Львів, Донецьк, Харків. Монети будуть випущені зі срібла номіналом 10 грн., вагою одна унція, тираж до 15 тис. штук; монети з нейзільберу номіналом 5 грн., тиражем до 100 тис. штук. Також буде випущено три монети загальної тематики фінальної частини Євро-2012. Монета номіналом 500 грн. буде виготовлена з чистого золота масою 500 г, тиражем 500 штук. Срібна монета номіналом 20 гривень, тиражем до 15 тисяч штук, з нейзільберу номіналом 5 грн., тиражем 100 тис. штук. Вартість золотої монети становитиме 350 тис. грн., набір із 5 срібних монет Нацбанк продаватиме за ціною трохи більш як 3 тис. грн.

За словами В.КРОТЮКА, кожна пам`ятна монета з нейзільберу коштуватиме 22 грн.

Крім того, В.КРОТЮК повідомив, що Нацбанк має намір випустити в обіг монету номіналом 1 грн., приурочену до Євро-2012, виготовлену з міднонікелієвого сплаву. Тираж монети - 5 млн. штук.

В.КРОТЮК, серед іншого, відзначив, що вивіз пам`ятних монет із дорогоцінних металів за кордон буде вільним.

Крім того, Нацбанк має намір проводити виїзний продаж монет при проведенні матчів чемпіонату Євро-2012.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ чекає, що інфляція за підсумками 2011 року становитиме 4,4-4,5%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

«Ми вперше за багато років вийшли з нормальними показниками інфляції: ми завершуємо рік із показником 4,4%, ну, максимум, 4,5%», - заявив М.АЗАРОВ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Андрія ІГНАТОВА на посаду заступника голови Державної податкової служби України (ДПСУ).

Текст наказу (№1204 від 26 грудня 2011 року) розміщений на офіційному сайті глави держави.

Крім того, президентським указом №1203 від 26 грудня був звільнений заступник голови ДПСУ Сергій ЛЕКАРЬ.

Довідка УНІАН. Сергій ЛЕКАРЬ з травня 2003 року по лютий 2011 року обіймав посаду заступника голови Держподатадміністрації. Після реформування органу в Держподатслужбу він обіймав посаду заступника голови відомства.

Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), Угоди про сільське господарство між Україною і Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною і Ісландією і Угоди про сільське господарство між Україною і Швейцарською Конфедерацією".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Угоди, які Верховна Рада прийняла 7 грудня, спрямовані на створення сприятливих умов для активізації розвитку торговельно-економічної співпраці між державами ЄАВТ.

Енергетика

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, (НКРЕ) переглянула тарифи енергопостачальних компаній на передачу і постачання електроенергії за регульованим тарифом.

Як повідомили УНІАН в НКРЕ, відповідне рішення було прийняте на засіданні комісії у п`ятницю, 23 грудня.

Тарифи набудуть чинності з 1 січня. Усі тарифи наводять без ПДВ.

Зокрема, НКРЕ підвищила тариф "Вінницяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) на 0,07% - до 26,75 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) на 1,3% - до 152,82 грн. за МВт/год. Тариф "Вінницяобленерго" на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 2,8% - до 11,1 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2,9% - 55,49 грн. за МВт/год.

Тариф "Волиньобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 1,2% - до 15,78 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,6%, до 138,88 грн. за МВт/год. Тарифи компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережені на рівні 11,22 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - до 56,11 грн. за МВт/год.

Тариф "Дніпрообленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,08% - до 22,58 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 0,3%, до 82,81 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережений на колишньому рівні - 1,88 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - 9,38 грн. за МВт/год.

Тариф "Донецькобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 2,1% - до 25,49 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 2,8%, до 123,35 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 2,4% - до 5,9 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2,3%, до 29,52 грн. за МВт/год.

Тариф "Житомиробленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,9% - до 35,96 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - підвищений на 0,8%, до 188,08 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 1% - до 6,49 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 1,1%, до 32,46 грн. за МВт/год.

Тариф "Закарпаттяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 2,5% - до 28,56 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,04%, до 154,96 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 0,4% - до 12,26 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 0,6%, до 61,30 грн. за МВт/год.

Тариф "Запоріжжяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 14,3% - до 10,04 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - підвищений на 11,9%, до 109,95 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 13,7% - до 3,4 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 13,8%, до 17 грн. за МВт/год.

Тариф "Київенерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 34,9% - до 4,14 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 33,6%, до 52,92 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 25,1% - до 3,19 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 25,1%, до 15,95 грн. за МВт/год.

Тариф "AES Київобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 4,2% - до 14,73 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,7%, до 113,63 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 7,8% - до 4,12 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 7,9%, до 20,62 грн. за МВт/год.

Тариф "Кіровоградобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 1% - до 32,38 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) підвищений - на 1,2%, до 194,39 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 2,8% - до 6,46 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2,9%, до 32,29 грн. за МВт/год.

Тариф "Крименерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,5% - до 32,79 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) знижений на 6%, до 130,42 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 1,4% - до 11,76 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 1,4%, до 58,78 грн. за МВт/год.

Тариф "Луганського енергетичного об`єднання" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 6,2% - до 24,89 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - підвищений на 3,2%, до 153,97 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 7,3% - до 5,39 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 7,3%, до 26,93 грн. за МВт/год.

Тариф "Львівобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 18,7% - до 41,58 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 11,2%, до 154,98 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 0,2% - до 5,3 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 0,2%, до 26,5 грн. за МВт/год.

Тариф "Миколаївобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,2% - до 30,81 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 0,12%, до 126,06 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 0,2% - до 12,52 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - підвищений на 0,2%, до 62,62 грн. за МВт/год.

Тариф "Одесаобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 18,3% - до 26,44 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 16,9%, до 142,13 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 2,9% - до 6,27 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - підвищений на 2,9%, до 31,35 грн. за МВт/год.

Тариф "Полтаваобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 4,5% - до 28,06 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,9%, до 162,35 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережений на рівні 10,64 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) підвищений - на 0,02%, до 53,19 грн. за МВт/год.

Тариф "Прикарпаттяобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 10% - до 35,78 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 8,47%, до 188,52 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережений на рівні 10,93 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) збережений - 54,64 грн. за МВт/год.

Тариф "AES Рівнеобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 5,4% - до 17,28 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,3%, до 134,9 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 1,2% - до 4,3 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - підвищений на 1%, до 21,5 грн. за МВт/год.

Тариф "Севастопольенерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,3% - до 11,04 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 1,6%, до 90,45 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 0,4% - до 2,67 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 0,2%, до 13,33 грн. за МВт/год.

Тариф "Сумиобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 4,2% - до 41,22 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,4%, до 180,77 грн. за МВт/год. Тарифи компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) і дрібним споживачам (II група) збережені на чинному рівні 10,62 і 53,11 грн. за МВт/год відповідно.

Тариф "Тернопільобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 3,1% - до 33,05 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,56%, до 171,32 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 2,6% - до 10,7 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2,6%, до 53,51 грн. за МВт/год.

Тариф "Харківобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 4,9% - до 18,85 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,7%, до 139,84 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 0,35% - до 8,51 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) знижений на 0,42%, до 42,53 грн. за МВт/год.

Тариф "Херсонобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 0,7% - до 17,9 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - підвищений на 1,4%, до 134,95 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 1,8% - до 8,37 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 1,9%, до 41,85 грн. за МВт/год.

Тариф "Хмельницькобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 2,3% - до 35,78 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 2,4%, до 162,04 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 3,5% - до 11,23 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 3,5%, до 56,17 грн. за МВт/год.

Тариф "Черкасиобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 6,3% - до 32,91 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 5,9%, до 138,94 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 3% - до 9,6грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 3%, до 47,98 грн. за МВт/год.

Тариф "Чернівціобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 6,5% - до 21,83 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 6,1%, до 130,52 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 7,5% - до 6,88 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 7,5%, до 34,4 грн. за МВт/год.

Тариф "Чернігівобленерго" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищений на 3,7% - до 31,2 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 4,6%, до 182,89 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) збережений на рівні 10,4 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - збільшений на 0,02%, до 50,22 грн. за МВт/год.

Тариф "Підприємства електричних мереж - Енерговугілля" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 3,2% - до 22,84 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,4%, до 114,12 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 8% - до 6,47 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 7,9%, до 32,33 грн. за МВт/год.

Тариф "Сервіс-Інвест" на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижений на 44,4% - до 8,87 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 44,6%, до 49,87 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищений на 42,2% - до 1 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 42,6%, до 4,98 грн. за МВт/год.

Тарифи для ДП "Регіональні електромережі" (колишнє ВАТ "Укренерговугілля") з 1 січня виростуть на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) на 0,86% - до 20,96 грн. за МВт/год, на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) - на 0,85%, до 68,85 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижений на 2% - до 5,28 грн. за МВт/год, дрібним споживачам (II група) - на 2%, до 26,38 грн. за МВт/год.

Росія вимагатиме від Болгарії відшкодування понесених витрат за проектом Бургас-Александруполіс, з якого болгарська сторона вийшла на початку грудня, повідомив журналістам міністр енергетики РФ Сергій Шматко.

«Повинна бути проведена інвентаризація витрат, які були понесені. Відповідно до чинних процедур, вони будуть пред`явлені болгарській стороні для погашення ", - сказав С.Шматко.

При цьому міністр зазначив, що Росія вчасно вжила заходів з будівництва нових трубопроводів для диверсифікації ризиків і зараз стабільності російського експорту нафти нічого не загрожує.

Про те, що Болгарія все ж вирішила покинути проект нафтопроводу Бургас - Александруполіс, який вона повинна була реалізовувати разом з Росією та Грецією, повідомив на початку грудня міністр фінансів країни Симеон Джанков.

Заява прозвучала через місяць після того, як болгарська влада схвалила оцінку впливу нафтопроводу на навколишнє середовище (ОВНС).

У проекті Бургас - Александруполіс беруть участь три російські компанії - «Транснефть», «Роснефть» і «Газпромнафта», кожній з них належить по 17% в проекті.

Болгарія гальмувала проект уже не перший рік і влітку минулого року навіть погрожувала вийти з нього через брак коштів, але далі заяв справа не пішла. У липні глава «Транснефти» Микола Токарєв назвав позицію Болгарії за проектом образливою для Росії і заявив, що труба може бути побудована і в обхід болгарської території. Подробиць він не повідомив, але експерти говорили, що альтернативою Болгарії могла б стати Румунія.

Бургас - Александруполіс - проект трансбалканського нафтопроводу довжиною 280 кілометрів. Передбачалося, що потужність труби складе 35 млн тонн нафти на рік. Вартість проекту оцінюється в $ 1-1,5 млрд.

Основне завдання проекту - розвантаження проток Босфор і Дарданелли, повідомляє «Газета.Ru».

Соціальна політика

Конституційний Суд України визначив, що Кабінет міністрів має право встановлювати розмір соціальних виплат у відповідності до фінансових можливостей держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив голова Конституційного Суду Анатолій ГОЛОВІН.

Зокрема, КС визначив конституційним пункт 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет України на 2011 рік, яким уряду надається право встановлювати розмір соціальних виплат таким категоріям громадян: чорнобильцям, дітям війни і особам, звільненим з військової служби.

Подання про неконституційність цієї норми до КС подали народні депутати влітку 2011 року, рішення КС було прийняте 26 грудня 2011 року. Опозиційні народні депутати, які були присутні під час оголошення рішення КС, вигукували: «Ганьба!».

У коментарях щодо рішення КС народні депутати від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН та Арсеній ЯЦЕНЮК наголошували, що це рішення суду є незаконним, а судді, які його прийняли, повинні нести відповідальність.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63