ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Конституційний суд став на сторону Азарова у боротьбі з чорнобильцями" пише: КС уперше перекреслив свої попередні рішення і надав уряду право визначати порядок і розмір соцвиплат…

http://delo.ua/ukraine/konstitucionnyj-sud-stal-na-storonu-azarova-v-borbe-s-chernobyl-170733/

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Також "Дєло" у публікації "Янукович спростив імпорт металобрухту" пише: Президент підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт"…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-uprostil-import-metalloloma-170769/

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"Дєло" у публікації "Колекційна монета до Євро-2012 обійдеться нумізматам у 350 тис. гривень" пише: Національний банк України презентував 11 пам'ятних монет різного номіналу, вартості і карбування, присвячених чемпіонату Європи з футболу 2012 року…

http://delo.ua/ukraine/kollekcionnaja-moneta-k-evro-2012-obojdetsja-numizmatam-v-350-tys-170757/

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Видання "Економічні вісті" у публікації "ЄС поступиться мільярдом" пише: у 2011-2012 рр. Євросоюз понизить експорт пшениці більш ніж на 5 млн. т. Потенційно Україна зможе компенсувати ці об'єми на африканському континенті. Ціна питання - біля $1 млрд. Чи дозволять їй це зробити погода і конкуренти - головна інтрига прийдешнього сезону…

http://markets.eizvestia.com/full/es-ustupit-milliard

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Свята відгукнуться подорожчанням", у якому пишуть: Україна вступила в період традиційного передсвяткового подорожчання. Тиждень до Нового року традиційно характеризується піковим зростанням цін на продукти - складові новорічного столу. Напередодні 2012 р. понад усе подорожчали м'ясо і риба, плодово-овочева продукція виявилася стійкішою до тенденції підвищення цін…

http://markets.eizvestia.com/full/prazdniki-otzovutsya-podorozhaniem

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Інфляцію зустріли прохолодно", у якому пишуть: прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв закінчити рік з інфляцією не вище 4,4-4,5%. У разі реалізації озвученого сценарію індекс споживчих цін продемонструє більш ніж двократне падіння до показника минулого року (9,2%). Орієнтуючись на показники інфляції за 11 місяців на рівні 4,4%, у тому числі в листопаді - 0,1%, експерти прогнозують грудневу інфляцію на рівні 0,5-0,7%, а за результатами поточного року - 4,9-5,2%...

http://finance.eizvestia.com/full/inflyaciyu-vstretili-prohladno

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Газета "Сьогодні" у публікації "Тігіпко нібито готовий грюкнути дверима - він мітив у крісло Азарова" пише: з чуток, Тігіпко передумав зливатися з Партією регіонів. У ПР говорять: так вигідніше…

http://www.segodnya.ua/news/14324582.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Чиновників знову обіцяють залишити без коліс" пише: пропонується на 50% скоротити автопарк для обслуговування органів влади…

http://www.segodnya.ua/news/14324752.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Російська Windows" пройшла перший контроль" пише: Мінкомзв’язку РФ затвердило прототип національної програмної платформи - операційної системи, якій судилося замінити Windows на комп'ютерах чиновників і школярів. Замість еталонного дистрибутиву НПП розробник - "Пінгвін софтвер" - пропонує зробити чотири, по одному від кожного з основних російських Linux -розробників…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1464985/russkaya_windows_proshla_pervyj_kontrol

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Також "Відомості" в публікації "Бівалютному кошику додали для коливань 1 руб". пишуть: Центробанк РФ дає рублю все більше свободи. Він розширив коридор коливань бівалютного кошика і скоротив інтервенції…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1464984/derzhi_rubl_shire

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Кремль визначився із закусками" пише: Управління справами президента РФ вибрало постачальників святкового продовольства …

http://izvestia.ru/news/510943

(УНІАН)