У Киргизії приведено до присяги новий уряд на чолі з Бабановим

У Киргизії сьогодні приведений до присяги новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Омурбеком БАБАНОВИМ.

Як повідомляє радіо "Свобода", Кабінет міністрів сформований коаліцією з 4-х партій - "Республіка", Соціал-демократична партія Киргизії "Ар-Намис" ("Гідність") і "Ата-Мекен" ("Вітчизна").

Виступаючи в парламенті, Президент Киргизії Алмазбек АТАМБАЄВ назвав одним з першочергових завдань уряду забезпечити енергетичну безпеку країни: "Не можна допускати, щоб народ цілодобово залишався без світла, як це відбувається зараз".

Посилаючись на дані російського концерну "Газпром", А.АТАМБАЄВ повідомив, що у Киргизії достатні запаси нафти, щоб забезпечити внутрішні потреби, і потрібно кардинально збільшити нафтовидобуток, щоб за 2-3 роки країна змогла повністю забезпечити себе паливом.