Чиновників знову обіцяють позбавити дорогих авто

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України під час чергової перевірки виявило кілька нових фактів порушень законодавства при закупівлі легкових автомобілів державними підприємствами і установами.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За його словами, створено систему автоматичного реагування - перевірки проводяться періодично. Якщо є спроби здійснити державну закупівлю предметів розкошів, Мінекономрозвитку зразу ж фіксує цю операцію і відповідні матеріали передає до Генеральної прокуратури, сказав А.КЛЮЄВ.

Він також висловив подяку засобам масової інформації, які пильно стежать за ходом державних закупівель.

За даними прес-служби Мінекономрозвитку, протягом листопада-грудня 2011 р. Міністерством, як уповноваженим органом у сфері державних закупівель, виявлено 32 факти порушення розпорядниками державних коштів вимог Постанови Кабінету міністрів України (від 4 квітня .2001 р. № 332) «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання державними органами, а також установами і організаціями, що утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів». Як результат - неефективне використання державних коштів становить більш як 18 млн. грн.

Згідно із Законом «Про здійснення державних закупівель», Мінекономрозвитку направило зазначену інформацію до Генеральної прокуратури України для реагування згідно із чинним законодавством.