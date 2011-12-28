Захист Тимошенко звернувся зі скаргою у суд касаційної інстанції - Теличенко

Захист екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО звернеться зі скаргою у її справі до суду касаційної інстанції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила сьогодні на прес-конференції адвокат Валентина ТЕЛИЧЕНКО, яка є представником сторони захисту у справі Ю.ТИМОШЕНКО у Європейському суді з прав людини.

Говорячи про справу Ю.ТИМОШЕНКО як про індикатор дотримання прав людини в Україні і стану українського правосуддя, В. ТЕЛИЧЕНКО сказала, що останній шанс виправити ситуацію у цій справі у влади буде під час касаційного оскарження. "Я думаю, що касаційний розгляд буде", - сказала адвокат.

Вона також додала, що якщо суд касаційної інстанції відмінить рішення судів апеляційної інстанції і першої інстанції про засудження Ю.ТИМОШЕНКО, то це буде позитивний сигнал щодо стану справ з правосуддям в Україні.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляв, що захист Ю.ТИМОШЕНКО прагнутиме, щоб Європейський суд з прав людини розглянув справу Ю.ТИМОШЕНКО якнайскоріше, проходячи касаційну судову інстанцію в Україні.

"Ми зараз шукаємо можливість без касації звернутися до Європейського суду", - С. ВЛАСЕНКО.

"У Європейському суді - прецедентний спосіб розгляду справи, і у виняткових випадках надається можливість звернутися до Європейського суду після апеляційного розгляду. Тому ми зараз вивчаємо ці прецеденти, готуємо додаткове обгрунтування своєї заяви. Найближчим часом ми подамо усі доповнення до заяви до Європейського суду", - зазначив він.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив у силі вирок Печерського районного суду, за яким екс-прем'єр Ю.ТИМОШЕНКО засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень у підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.