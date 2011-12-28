Томенко: 2011-й рік був для ВР найкращим за кількістю рішень, але найгіршим - за їх якістю

2011-й рік для Верховної Ради України був найкращим роком за кількістю прийнятих рішень, але найгірший – за їх якістю.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що в роботі парламенту в нинішньому році спостерігався парадокс. “Якщо оцінити парламент, який, на жаль, перетворили на машину для голосування, то, напевно, за кількісними параметрами прийнятих законів, постанов - це найкращий рік в історії українського парламентаризму, але, в той же час, це найгірший рік за змістом тих законів, які ухвалювались”, - наголосив М.ТОМЕНКО.

За його словами, парламент “суттєво втратив свою впливовість і значимість як інститут прийняття рішень”, хоча “кількісні параметри оцінки того, що зробив парламент, звичайно, вражають, але ми мусимо дивитися і на змістовні характеристики”.

Заступник голови ВР вважає, що “владі, на жаль, вдалося реалізувати при допомозі парламенту в 2011 році чотири найбільш небезпечні антинародні реформи”. За його словами, йдеться про “завершення так званої судової реформи, коли влада за допомогою парламенту фактично ліквідувала судову систему як незалежну систему правосуддя”. Також віце-спікер у цьому контексті назвав податкову реформу, яка призвела до скорочення робочих місць для тих, хто працює в малому і середньому бізнесі, а також до переведення бізнесу за кордон з тим, щоб врятувати його.

М.ТОМЕНКО наголосив, що третьою антинародною своєрідною реформою було ухвалення бюджету на 2012 рік, яким нівелюється роль органів місцевого самоврядування. Він підкреслив, що “99,9% поправок депутатів, навіть від Партії регіонів, були відхилені”.

Ще одна реформа - в сфері охорони здоров’я, призвела, за словами віце-спікера, до скорочення тисячі людей, які працюють в цій сфері та до закриття чи об’єднання медичних закладів.

М.ТОМЕНКО наголосив, що заслугою опозиції та громадськості є те, що “дві дуже важливі антиреформи вдалося зупинити або перенести - це земельна і освітня реформи”.