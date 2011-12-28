Клюєв перевірить готовність регіонів до введення принципу «єдиного вікна»

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 29 грудня на селекторній нараді перевірить готовність регіонів до введення в дозвільній системі з 1 січня 2012 року принципу «єдиного вікна».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єра.

Як зазначається в повідомленні, А.КЛЮЄВ нагадав керівникам областей про необхідність встановлення достатньої кількості посад держадміністраторів з урахуванням забезпечення їхньої взаємозамінюваності при роботі за принципом, що вводиться.

Він також зазначив, що на місцях має бути вжито всіх заходів для усунення черг у дозвільних центрах.

«За невиконання цього доручення має бути встановлена персональна відповідальність голів обласних і відповідних районних адміністрацій і міськвиконкомів», - наголосив А.КЛЮЄВ.

За його словами, наприклад, у Києві кількість державних адміністраторів має бути збільшена.