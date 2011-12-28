Уряд наступного року планує розробити 57 законопроектів

Протягом 2012 року Кабінет міністрів планує розробити та внести на розгляд Верховної Ради 57 проектів законів.

Відповідний план законопроектних робіт, що був розроблений Міністерством юстиції, ухвалено сьогодні, 28 грудня, на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, план законопроектних робіт уряду розроблявся на підставі пропозицій, наданих центральними органами виконавчої влади. Міністерство юстиції здійснювало координацію цієї роботи з метою уникнення дублювання, неузгодженого та нераціонального використання матеріальних та інтелектуальних ресурсів у процесі нормотворення, що здійснюється центральними органами виконавчої влади.

У результаті до плану було включено 57 проектів законів, які розроблятимуться з метою гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами, з метою захисту законних прав та інтересів громадян, а також удосконалення законодавчого регулювання різних сфер життєдіяльності країни – економічної, культурної, правової, правоохоронної тощо.

Більшість запланованих законопроектів, за словами міністра юстиції, мають на меті внесення змін до вже чинного законодавства. Кілька законопроектів спрямовані на ратифікацію Україною міждержавних та міжурядових угод.

Разом тим, урядом заплановано розробити близько 10 базових законів. Серед них: «Про впровадження системи пробації» (впровадження в Україні системи покарання без позбавлення волі), «Про зовнішню трудову міграцію» (визначення правового статусу українських трудових мігрантів та членів їх сімей, встановлення правових і соціальних гарантій їх захисту), «Про медичні вироби» (законодавче врегулювання виробництва, реєстрації та ринкового нагляду за медичними виробами), «Про Технічний регламент будівельних виробів, будівель та споруд» (забезпечення максимального рівня безпеки будівель та споруд, необхідність підвищення ефективності заходів з нагляду за ринком будівельної продукції та спрощення процедур проведення їх технічної оцінки), «Про особливості здійснення закупівель освітніх послуг, що надаються закордонними вищими навчальними закладами та науковими установами студентам, аспірантам, науковим і науково-педагогічним працівникам за межами України», «Про боротьбу з кіберзлочинністю», «Про Державну наукову установу “Книжкова палата України імені Івана Федорова» (визначення на законодавчому рівні правових засад діяльності Державної наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”) тощо.

Крім того, уряд планує внести на розгляд Верховної ради законопроект «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві».