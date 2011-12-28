Головне на 28 грудня

Енергетика

Генеральна Асамблея ООН на знак визнання важливості енергетики для сталого розвитку проголосила 2012 Міжнародним роком сталої енергетики для всіх.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації, з посиланням на відповідне рішення, прийняте під час 65-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Асамблея рекомендувала всім державам-членам, системі ООН скористатися проведенням року для підвищення рівня обізнаності про важливість вирішення питань, пов`язаних з охопленням всіх сучасним енергопостачанням, доступом до недорогих енергоресурсів, енергоефективністю та екологічністю джерел енергії та енерговикористання.

За даними ООН, сьогодні 1,4 мільярда людей все ще не мають доступу до сучасних джерел енергії. У зв`язку з цим Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун виступив з ініціативою «Стала енергетика для всіх». Вона передбачає вирішення до 2030 року трьох взаємозалежних завдань: забезпечення загального доступу до сучасних енергетичних послуг; зниження інтенсивності світового енергоспоживання на 40%; збільшення частки поновлюваних джерел енергії у світі до 30%.

Просування сталого енергетичного розвитку вкрай важливе для ліквідації бідності, захисту здоров`я населення, забезпечення доступу до освіти, створення робочих місць і просування економічного розвитку загалом.

Конференція зі сталого розвитку («Ріо 2012»), яка пройде наступного року в Бразилії, стане гарною можливість мобілізувати підтримку розвитку екологічно чистих джерел енергії, доступних для всіх, наголошують у повідомленні організації.

ВАТ "Газпром", навіть у разі досягнення домовленості щодо управління газотранспортною системою (ГТС) України, не відмовиться від проекту газопроводу "Південний потік".

Про це заявив заступник голови газового холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ в середу журналістам, передає РІА Новости.

У рамках газових переговорів Київ і Москва останнім часом обговорюють можливість створення СП з управління українською ГТС.

"Якщо навіть порахувати "Північний потік", "Південний потік", Nabucco, СПГ порахувати, все одно дефіцит (постачань газу в Європу - УНІАН) - 15-20 мільярдів кубометрів", - сказав О.МЕДВЕДЄВ, відповідаючи на питання, чи може "Газпром" відмовитися від проекту "Південний потік" у разі досягнення домовленостей зі створення СП з управління ГТС України.

Параметри реалізації проекту будівництва газопроводу "Південний потік" після отримання дозволу на будівництво від Туреччини залежать тільки від результатів переговорів з пакетної угоди в газовій сфері з Україною.

Про це заявив у середу журналістам голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА Новости. Відповідаючи на питання, чи змінилося щось у плані прив`язки проекту "Південний потік" до України, про яку він говорив кілька днів тому, О.МІЛЛЕР сказав: "Так, "Південний потік" завжди був прив`язаний до України, а після отримання дозволу на будівництво він прив`язаний ще сильніше".

До отримання дозволу на будівництво від Туреччини Україна могла розраховувати на те, що проект не відбудеться, але тепер ніяких обмежень на його реалізацію немає. Таким чином, від того, чи зможе Україна запропонувати "Газпрому" цікаві умови для співпраці, залежить майбутній об`єм транзиту газу через її територію.

Росія домовилася з Туреччиною про продовження двох довгострокових контрактів на постачання газу до 2021 і 2025 року відповідно.

Про це сказав прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН на зустрічі з міністром енергетики і природних ресурсів Туреччини Танером ЙИЛДИЗОМ, передає РІА Новости.

"Ми домовилися щодо довгострокових контрактів на постачання газу в Туреччину до 2021 і 2025 року", - сказав В. ПУТІН.

НАК «Нафтогаз України» повністю сплатив російському «Газпрому» за листопадові постачання газу.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на управління інформації російського холдингу.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» 7 грудня частково розплатився з російським «Газпромом» у рублях за газ, поставлений у листопаді.

Тоді з 972,21 млрд. дол., які необхідно було сплатити, компанія переказала «Газпрому» 210 млн. дол. і 7,2 млрд. рублів.

Згідно з доповненням до чинних контрактів, підписаних 5 грудня 2011 року, НАК «Нафтогаз України» має право проводити розрахунки за імпортований природний газ у рублях і доларах у пропорції, яка її підходить, до 28-го числа наступного за звітним місяця.

Ціна природного газу для України в четвертому кварталі 2011 року становить близько 400 дол. за тисячу кубометрів.

Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила загальний тариф на транспортування природного газу трубопровідним транспортом для споживачів України на 1,1% – до 305,6 грн./тис. куб. м (без ПДВ) з 1 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у середу, 28 грудня.

Середній розрахунковий тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами для ДК «Укртрансгаз» з 1 січня зросте на 2,6% – до 106,9 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ), для ДАТ «Чорноморнафтогаз» – на 1,5% – до 80 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Середньозважений тариф на транспортування газу розподільними трубопроводами збільшено на 0,3% - до 198,1 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Тариф на транспортування газу для споживачів, газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, зросте на 1,1% - до 265,1 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

НКРЕ також знизила середньозважений тариф на поставку природного газу на 9,9% до 43,7 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ).

Під час коригування тарифів враховувалося підвищення вартості технологічного газу, що використовується газотранспортуючими і газопостачальними компаніями, на 3,7% з січня. Також у тарифах на поставку газу враховано витрати газопостачальних компаній на установку приладів комерційного обліку газу.

Компанія енергохолдингу ТОВ «ДТЕК Пауер Трейд» підписала контракти на експортні поставки електроенергії в 2012 році з європейськими енерготрейдерами, що входять до складу французької компанії EDF і чеської CEZ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі холдингу.

Згідно з повідомленням, угоди регламентують системні поставки української електроенергії в Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію. Вони будуть здійснюватися в рамках домовленостей з локальними партнерами - EDF Trading і CEZ Slovensko. Обсяг майбутніх поставок не розголошується.

Земельна реформа

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 грудня ухвалила Закон «Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення».

Закон підтримали 275 із 318 народних депутатів, зареєстрованих ц сесійній залі.

Даним законом передбачено, що до 1 січня 2013 року не допускається:

- купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

- купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.

Законом передбачено до 1 січня 2013 року заборонити внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до пункту 1 розділу II «Прикінцеві положення» Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» (щодо набрання чинності)».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 грудня ухвалила відповідний закон, відтермінувавши до 1 січня 2013 року запровадження відповідальності за використання сільськогосподарських земель без затвердження проектів

Зокрема, законом встановлюється пролонгування терміну введення в дію окремих його положень, а саме - застосування відповідальності за використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення без затвердження проектів відтерміновано до 1 січня 2013 року.

Фінанси

Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» офіційно опубліковано в пресі.

Текст закону, який набуває чинності 1 січня 2012 року, опубліковано в газеті «Голос України» (№246 від 28 грудня ц.р.).

Закон передбачає, що доходи державного бюджету України на 2012 рік становитимуть 332,281 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду держбюджету - 288,177 млрд. грн., і доходи спеціального фонду - 44,643 млрд. грн.

Видатки державного бюджету України на 2012 рік становитимуть 358,010 млрд. грн., зокрема видатки загального фонду - 312,774 млрд. грн. і видатки спеціального фонду – 45,236 млрд. грн.

Законом передбачено затвердити повернення кредитів до державного бюджету в сумі 12,336 млрд. грн., зокрема повернення кредитів до загального фонду держбюджету - в сумі 3,976 млрд. грн. і повернення кредитів до спеціального фонду держбюджету - в сумі 8,360 млрд. грн.

Передбачено встановити граничний обсяг дефіциту державного бюджету в сумі 25,129 млрд. грн.

Передбачено також встановити на 31 грудня 2012 року граничний обсяг державного боргу в сумі 415,326 млрд. грн.

Законом встановлено, що в 2012 році прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць становитиме з 1 січня - 1017 грн., з 1 квітня - 1037 грн., з 1 липня - 1044 грн., з 1 жовтня - 1060 грн., з 1 грудня – 1095 грн. і для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

для дітей у віці до 6 років: з 1 січня - 893 грн., з 1 квітня - 911 грн., з 1 липня - 917 грн., з 1 жовтня - 930 грн., з 1 грудня - 961 грн.;

для дітей у віці від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 грн., з 1 квітня - 1134 грн., з 1 липня - 1144 грн., з 1 жовтня - 1161 грн., з 1 грудня - 1197 грн.;

для працездатних осіб: з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 822 грн., з 1 квітня - 838 грн., з 1 липня - 844 грн., з 1 жовтня - 856 грн., з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлено на 2012 рік мінімальну заробітну плату в місячному розмірі: з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,43 грн., з 1 квітня - 6,56 грн., з 1 липня – 6,61 грн., з 1 жовтня - 6,70 грн., з 1 грудня - 6,80 грн.

Державний бюджет на 2012 рік має бути переглянутий до кінця першого кварталу, незалежно від того, вдасться чи не вдасться домовитися з Росією про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА під час спілкування з журналістами.

Вона відзначила, що бюджет необхідно переглянути для конкретизації деяких статей витрат і збільшення коштів на розвиток.

«Є зміна ціни на газ чи немає зміни ціни на газ, перегляд постатейного розподілу все одно доцільний. У бюджеті невелика кількість видатків розвитку, його можна подивитися в рамках постатейного перерозподілу наявних коштів, аби збільшити видатки розвитку», - сказала І.АКІМОВА.

Вона також відзначила, що необхідно переглянути структуру видатків на державне управління і фонду регіонального розвитку.

При цьому І.АКІМОВА відзначила, що в разі зміни ціни на газ також буде необхідно проводити перегляд бюджету.

«Змінюються ціни на газ - перегляд автоматично необхідний, без питань. Але якщо, припустимо, вони не зміняться, перегляд необхідний у частині збільшення транспарентності і збільшення ступеню видатків розвитку», - сказала вона, відзначивши при цьому, що прийнятий Верховною Радою бюджет Президент підписав, зокрема, для забезпечення прийняття регіональних бюджетів.

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