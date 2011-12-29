Курс НБУ на 29.12.11
08:33, 29 грудня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 29.12.11100 USD - 798.9700 (28 грудня - 798.9500)100 EUR - 1044.5734 (28 грудня - 1044.1478)10 RUR - 2.5313 (28 грудня - 2.5702)Облікові курси банківських металів на 29.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-126556.85 (28 грудня-128431.21)961 XAG 10 Срібло-2289.05 (28 грудня-2334.53)962XPT10Платина-113054.26(28 грудня-114729.22)964XPD10Паладій-52572.23 (28 грудня-52171.44)
Офіційний курс НБУ на 29.12.11
100 USD - 798.9700 (28 грудня - 798.9500)
100 EUR - 1044.5734 (28 грудня - 1044.1478)
10 RUR - 2.5313 (28 грудня - 2.5702)
Облікові курси банківських металів на 29.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-126556.85 (28 грудня-128431.21)
961 XAG 10 Срібло-2289.05 (28 грудня-2334.53)
962XPT10Платина-113054.26(28 грудня-114729.22)
964XPD10Паладій-52572.23 (28 грудня-52171.44)
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