Анонс на 29 грудня

* Відбудеться брифінг заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги.

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв проведе селекторну нараду з питань впровадження з 1 січня 2012 року принцип «єдиного вікна» у дозвільній системі за участю керівників усіх регіонів України. Також планується обговорити інші питання дерегулювання економічної діяльності в Україні.

* Відбудеться пленарне засідання VIII сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перший рік закону про захист персональних даних: проблеми і перспективи 2012 року», яку проведе Інститут медіа права. З 1 січня 2011 р. набув чинності Закон України «Про захист персональних даних», який встановив правила обробки персональних даних в базах даних і картотеках, а також встановив обов`язок реєстрації наявних баз у Держслужбі захисту персональних даних. Із 1 січня в 2012 р. вступає в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних», що встановлює відповідальність від 1700 до 17000 грн. за ухилення від реєстрації, недостатньої захищеності баз і несвоєчасне повідомленніясуб`єкта персональних даних. Директор Інституту медіа права Тарас Шевченко, юрист Інституту медіа права Ігор Розкладай, голова Комітету з питань ЗМІ Асоціації Правників України Ірина Стройко і незалежний медіа юрист Дмитро Котляр представлять основні прогалини закону та рекомендації щодо їх усунення, а також міжнародний досвід регулювання цієї сфери (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 284-61-64; event@medialaw.kiev.ua.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Як вплине на ринок відмова від введення мит на імпорт бензину?». У заході візьме участь директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Реформування чи руйнування української системи правового захисту інтелектуальної власності її керівниками». Фахівці, які стояли біля витоків Державної системи правового захисту інтелектуальної власності та зробили істотний внесок у її становлення і розвиток, закликають її керівників припинити віртуальні реформи в системі інтелектуальної власності, що ведуть до її дестабілізації і руйнування, і не допустити нанесення шкоди інтересам держави. Учасники: голова Всеукраїнського об`єднання авторських і суміжних прав «Оберіг» - Сергій Ступак; голова Держпатенту України в 1992-2000 роках - Валерій Петров; голова правління Всеукраїнського агентства авторських прав - Юрій Гандзюк, заступник директора Держпідприємства «Український інститут промислової власності» з наукової роботи (виконував обов`язки до 23.12.2011) - Петро Іваненко; патентний повірений - Петро Боровик (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 095-095-16-49; mariya@tactic.kiev.ua

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