ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Москва перебільшує значення «Південного потоку» - експерти» пише: отримавши згоду Туреччини на будівництво «Південного потоку», Москва посилить тиск на Київ, намагаючись отримати контроль над українською ГТС. Проте експерти вважають, що «Південний потік» не замінить нашу ГТС...

http://delo.ua/ukraine/moskva-preuvelichivaet-znachenie-juzhnogo-potoka-eksperty-170826/

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Також «Діло» в публікації «Шість законів, які змінять бізнес з 1 січня 2012 року» пише: з 1 січня 2012 року набувають чинності деякі закони, що впливають на роботу українських підприємств...

http://delo.ua/businessman/shest-zakonov-kotorye-izmenjat-biznes-s-1-janvarja-2012-goda-170801/

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«Діло» в публікації «Витрати на закордонні турне Януковича, Азарова і нардепів засекретили» пише: закон про бюджет на 2012 рік має істотну відмінність від торішнього - в ньому зникли статті витрат на закордонні візити президента, урядових делегацій та народних депутатів...

http://delo.ua/ukraine/rashody-na-zagranichnye-turne-janukovicha-azarova-i-nardepov-zasek-170810/

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Страховики рвуться в бій» пише: цей рік став для страхового ринку спокійним. Не було ні гучних банкрутств, ні радикальних змін правил гри. Нинішня ситуація нагадує затишшя перед бурею - резерви виснажуються, ліквідність падає, накладні витрати зростають. Деякі акціонери страховиків готові навіть віддати бізнес у гарні руки. Охочих небагато...

http://finance.eizvestia.com/full/strahovshhiki-rvutsya-v-boj

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Столичний бюджет під ялинку», в якому пишуть: Київська міська рада затвердила бюджет Києва на 2012 р. у першому читанні. Також міськрада прийняла у першому читанні програму соціально-економічного розвитку міста на 2012 р. На підготовку документів до другого читання у депутатів залишається лише один день - на сесії міськради 29 грудня вони повинні бути прийняті в цілому...

http://state.eizvestia.com/full/stolichnyj-byudzhet-pod-elochku

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Газета «Сьогодні» у публікації «Чорнобильцям буде складно отримати вже відсуджені гроші» пише: рішення Конституційного суду про те, що в 2011 році Кабмін має право регулювати виплати чорнобильцям, дітям війни та афганцям, виходячи з фінансового ресурсу Пенсійного фонду, викликало шквал протестів з боку як опозиції, так і юристів - КС підім`яв під себе Конституцію на догоду владі. Адже цей вердикт закриває шлях, яким до недавнього часу користувалися багато пільговики, - вибивати собі великі пенсії через суди...

http://www.segodnya.ua/news/14324994.html

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Також «Сьогодні» у публікації «З боєм курантів набудуть чинності бюджет, два кодекси і шахові правила» пише: варто очікувати спрощення для спрощенців і удару по БТІ ...

http://www.segodnya.ua/news/14324974.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Що чекає російську економіку в 2012 р.» пише: наступного року економіка Росії сповільниться, інфляція з середини року знову прискориться, а курс рубля переживе злети і падіння, але в цілому продовжить слабшати на тлі високих цін на нафту, прогнозують експерти...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1466024/novogodnyaya_rossiya

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Також «Ведомости» у публікації «Росія взялася критикувати США і їх союзників» пишуть: з початком передвиборної кампанії Володимира Путіна Росія взялася критикувати США і їх союзників. Російські дипломати констатують кінець «перезавантаження»...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1466022/perezagruzka_otmenena

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Видання «Известия» в публікації «Іран обіцяє «не випустити з Перської затоки ні краплі нафти» пише: загроза Тегерана блокувати Ормузьку протоку, що з`єднує Перську затоку з Індійським океаном, якщо США вмовлять країни Євросоюзу ввести ембарго на постачання нафти з Ірану, може призвести до війни...

http://izvestia.ru/news/511033

(УНІАН)