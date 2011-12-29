Держмитниця заявляє, що виявила імпортерів, через яких дорожчають ліки

Протягом поточного року митники виявили низку випадків завищення митної вартості медпрепаратів, які оформлюються без сплати ПДВ.

Про це заявив голова Державної митної служби Ігор КАЛЄТНІК, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У Держмитслужбі нагадали, що операції із ввезенням на митну територію України зареєстрованих лікарських засобів згідно із чинним законодавством звільняються від оподаткування, і це передбачено для здешевлення лікарських засобів для населення.

«Фактично, ті пільги, які на сьогодні існують, дуже часто ідуть не за призначенням. З початку року при оформленні такого імпорту вже надано пільг на суму понад 5 мільярдів гривень. Разом з тим, окремі імпортовані лікарські засоби в Україні коштують значно дорожче, ніж навіть у Європі. А порівняно з Білоруссю різниця сягає навіть 10 разів”, - сказав І.КАЛЄТНІК.

За його словами, після проведення відповідного розслідування митниця виявила, що це відбувається через дії недобросовісних імпортерів, які мають можливість із залученням офшорних посередників та створенням незаконних схем імпортувати такі товари із завищенням вартості. При цьому, додав він, додаткових податків вони не сплачують, оскільки імпорт звільняється від оподаткування.

Голова Держмитслужби нагадав, що в Україні запроваджено державне регулювання цін на товари, включені до національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Таким чинов, додав І.КАЛЄТНІК, відпускна ціна товарів не може перевищувати митної вартості – ціни, за якою імпортер декларує товар митниці – та граничної надбавки до неї.

Аналіз, проведений митницею, показав, що окремі імпортери продовжують здійснювати необґрунтоване підвищення відпускних цін шляхом збільшення фактурної вартості – тобто ціни, за якою реально придбано ліки – за рахунок залучення до ланцюгів постачання закордонних торгових посередників або використання відносин взаємозалежності.

«Фактично, закуповується у виробника препарат за однією вартістю, далі до митного оформлення подається контракт, оформлений з іноземним посередником, так званими офшорними компаніями. і в цьому контракті вже фігурують значно вищі суми. В деяких випадках завищення сягає десяти разів. і вже за цією фіктивною, штучно сформованою вартістю ці лікарські засоби надходять до України і пропонуються до продажу» - зазначив І.КАЛЄТНІК.

З лютого 2011 року Держмитслужбою ведеться посилений контроль за правильністю визначення митної вартості лікарських засобів, завдяки чому різниця між задекларованою і реальною вартістю лікарських засобів, оформлених без сплати ПДВ, скоротилася у 42 рази.

Крім того, була проведена вибіркова перевірка динаміки рівнів ціни, за якою реально придбано ліки конкретних препаратів, імпортованих окремими суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності.

Серед 14 перевірених підприємств у 4 були зафіксовані зростання цін на окремі препарати.