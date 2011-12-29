Кім Чен Ина оголошено новим лідером КНДР

Сина покійного глави КНДР Кім Чен Іра - КІМ Чен Ина оголошено наступником «верховного лідера правлячої партії, держави і армії», повідомляє радіо «Свобода».

Друга людина в північнокорейській ієрархії - голова президії Верховних народних зборів КНДР КІМ Йон Нам, який виступив сьогодні на останньому траурному мітингу у Пхеньяні, заявив: «Скорбота народу перетвориться на силу, яка зросте ще у тисячі раз під керівництвом товариша КІМ Чен Ина».

На мітингу були присутні до 100 тисяч осіб.

В усій Північній Кореї були оголошені три хвилини мовчання у пам’ять про похованого вчора Ким Чен Іра. Скляний саркофаг з його тілом поміщено у меморіальний комплекс, де знаходиться і усипальня його батька - першого президента КНДР Кім Ір Сена, який помер у 1994 році.