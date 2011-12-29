У центрі Донецька пограбовано банк, вбито 5 осіб

Сьогодні о 15.15 в центрі Донецька було пограбовано відділення банку, в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.

Даний факт кореспонденту УНІАН підтвердила керівник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

«Так, там 5 трупів. Сьогодні о 15.15 надійшло повідомлення на телефон «102» від оператора охоронної фірми, що потрібна допомога міліції у відділенні «ПриватБанку» по Театральному проспекту, 21. Є трупи», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.

Вона додала, що про грабіжників «нічого поки невідомо», і правоохоронні органи «зараз тільки проводять необхідну роботу».

За даними Управління зв`язків з громадськістю МВС України, вбито охоронця приватної фірми. Пізнання тіл ще чотирьох загиблих ведеться. Встановлюється, з якого знаряддя стріляли, скільки було грабіжників і як вони зникли після скоєння злочину. Також встановлюється, чи вкрадено з банку гроші, відзначили в міліції.

Усі п`ятеро людей, яких сьогодні розстріляли у відділенні «ПриватБанку» в Донецьку, були його співробітниками.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті «ПриватБанку» з посиланням на службу безпеки банку.

У повідомленні зазначається, що 29 грудня відділення «ПриватБанку» в самому центрі Донецька зазнало розбійного нападу з боку групи озброєних злочинців. Нападники холоднокровно розстріляли п`ятьох співробітників банку, які від отриманих поранень померли на місці.

«Ми шоковані цим звірячим злочином, і висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким наших співробітників, загиблих від рук бандитів, – сказав голова правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ. – Із таким звірством ми зустрічаємося вперше за всю свою історію, в банку впевнені, що цей злочин буде розкрито в найкоротші строки і вбивці людей понесуть покарання».

Також у повідомленні йдеться, що «ПриватБанк» гарантує виплату винагороди у розмірі 1 млн. грн. за інформацію, що сприятиме розкриттю розбійного нападу на відділення банку й затриманню злочинців.

До Донецька вилетіла посилена слідчо-оперативна група на чолі з начальником Головного управління кримінального розшуку Слідчого управління МВС України Василем ПАСКАЛОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Головного слідчого управління МВС Василь ФАРИННИК.

На уточнююче запитання, чи має цей інцидент якийсь зв`язок з нападами на філії банківських установ, які мали місце у Донецьку протягом листопада-грудня, Ф.ВАРИННИК відповів: «Скоріш за все, ні».

За його словами, розглядається декілька версій щодо мотивів нападу, у тому числі версія вчинення злочину на ґрунті внутрішніх особистих неприязних стосунків.