Курс НБУ на 30.12.11

Офіційний курс НБУ на 30.12.11100 USD - 798.9800 (29 грудня - 798.9700)100 EUR - 1029.8053 (29 грудня - 1044.5734)10 RUR - 2.4953 (29 грудня - 2.5313)Облікові курси банківських металів на 30.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122843.18 (29 грудня-126556.85)961 XAG 10 Срібло-2090.13 (29 грудня-2289.05)962XPT10Платина-108980.87(29 грудня-113054.26)964XPD10Паладій-50815.13 (29 грудня-52572.23)

Офіційний курс НБУ на 30.12.11 100 USD - 798.9800 (29 грудня - 798.9700) 100 EUR - 1029.8053 (29 грудня - 1044.5734) 10 RUR - 2.4953 (29 грудня - 2.5313) Облікові курси банківських металів на 30.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-122843.18 (29 грудня-126556.85) 961 XAG 10 Срібло-2090.13 (29 грудня-2289.05) 962XPT10Платина-108980.87(29 грудня-113054.26) 964XPD10Паладій-50815.13 (29 грудня-52572.23)

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