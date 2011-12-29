Головне на 29 грудня

Енергетика

З 1 січня 2012 року Україна майже удвічі зменшить об’єми закупівлі російського природного газу. Про це міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив у інтерв’ю “5 каналу”, повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

«З 1 січня у два рази буде зменшено закупівлю російського газу. Ми попередили російських партнерів, що таку ціну на газ наша економіка не витримує і ми будемо переходити на власні енергетичні ресурси», - сказав міністр.

Ю.БОЙКО уточнив, що у наступному році заплановано закупити у Російської Федерації 27 млрд. кубометрів газу.

«Ми подали заявку на 27 млрд. кубометрів газу і з 1 січня ми починаємо відбирати газ відповідно до цієї заявки», - повідомив він.

Ю.БОЙКО підкреслив, що заплановане зменшення об’ємів споживання газу у 2012 році викликано зростанням ціни російського газу.

«Ми сказали російським партнерам, що ми будемо зменшувати об’єми. Якщо газ буде дешевшим, то ми будемо купувати більше, якщо ж він буде таким дорогим, то ми будемо купувати стільки, на скільки у нас вистачає коштів і замінювати його в енергетичному балансі власними ресурсами», - зазначив міністр.

За словами Ю.БОЙКА, як заміну російському газу Україна планує використовувати вугілля, видобуток якого в 2011 році сягнув рекордних показників у 81 млн. тонн.

«Ми переходимо на власний ресурс – вугілля. У цьому році вперше за десятиріччя ми досягли понад 80 млн. тонн його видобутку. Ми будемо відмовлятися від газу і переходити на вугілля», - сказав міністр.

Україна готова розглядати газову суперечку з Росією в Міжнародному арбітражі, якщо двосторонні переговори не приведуть до зниження ціни на газ.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

"Україна готова до розгляду нашої суперечки в Міжнародному арбітражі. Але ми розраховуємо на те, що якщо у відносинах між стратегічним партнерами не буде досягнуто взаєморозуміння, то тоді така можливість для нас залишається єдиною можливістю", - сказав М.АЗАРОВ.

Проте при цьому він у черговий раз висловив надію, що суперечка може бути вирішена в ході двосторонніх переговорів.

"Але до цього (звернення в арбітраж - УНІАН) ми хочемо домовитися, якщо ми дійсно є стратегічними партнерами", - зазначив М.АЗАРОВ.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечувальних компаній на січень в середньому на 3,15% порівняно з чинними у грудні.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідне рішення регулятора від 23 грудня 2011 року.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги у січні виросте на 4% - до 69,81 коп. за кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 2,3% - до 89,62 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Кабінет Міністрів України своєю постановою встановив квоту на експорт сирої нафти українського походження в 2012 році на рівні 0 тонн. Квота на експорт природного газу українського походження поки не визначена.

Відповідна постанова Кабміну (№ 1360 від 26 грудня) оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, квоту на експорт природного газу українського походження передбачається встановити відповідно до прогнозного річного балансу надходження і розподіли природного газу, затвердженим Кабінетом міністрів.

У постанові також відзначено, що у разі підвищення квоти на експорт нафти відповідні ліцензії видаватимуться з урахуванням рішення спеціальної комісії, створеної Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

У 2010 і 2011 роках природний газ і нафта українського походження входили до переліку товарів, що підлягають ліцензуванню, однак обсяг квот з їх експорту не затверджувався.

За даними Державної служби статистики України, у січні-вересні Україна не здійснювала експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом.

Експортне мито на нафту з РФ із 1 січня 2012 року знизиться на 9,1 долара, або на 2,2% - до 397,5 дол. за тонну з 406,6 дол. за тонну в грудні.

Відповідну постанову уряду РФ опубліковано в "Российской газете", передає РІА “Новости”.

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру й Північного Каспію з 1 січня знизиться на 6,8 долара - до 194,1 долара за тонну з 200,9 долара за тонну в грудні.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в січні становитиме 262,3 долара проти 268,3 долара за тонну в грудні, підвищене експортне мито на бензин - 357,7 долара проти грудневих 365,9 долара за тонну.

Мито на пропан, бутан, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн та інші скраплені гази становитиме з 1 січня 201 долар за тонну.

Система розрахунку експортних мит на нафту й нафтопродукти "60-66" введена в РФ із 1 жовтня 2011 року. Нова формула розрахунку мита на нафту враховує не 65% від різниці між ціною моніторингу й ціною нафти в 182,5 долара за тонну, а 60%. Ставки мит на світлі та темні нафтопродукти уніфіковані на рівні 66% від мита на нафту, при цьому зберігається підвищений рівень мита на експорт бензину - 90% від мита на нафту. З 2015 року ставки експортних мит на темні нафтопродукти будуть підвищені до рівня мита на сиру нафту.

Фінанси Об`єм приватних грошових переказів з-за кордону до України у січні-вересні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшився на 21% - до 4,447 млрд. дол.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загальної суми 32,1% або 1,429 млрд. дол. склали перекази з Росії, 10,3% або 460,1 млн. дол., - перекази зі США, 6,9%, або 308,3 млн. дол., - з Німеччини, 5,7%, або 251,5 млн. дол., - з Греції, 5,6%, або 249,4 млн. дол., - з Кіпру, 5,6%, або 248,9 млн. дол., - з Італії.

НБУ вказує, що дані розраховані на підставі банківської звітності про фінансові операції з нерезидентами України і про переклади, які здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів, і не враховують об`єми коштів, що надійшли в Україну неформальними каналами і з використанням систем переказу коштів, створених резидентами України.

Негативне значення чистої інвестиційної позиції України за січень-вересень 2011 року збільшилося на 12,3% - до 43,537 млрд. дол.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, від початку року активи України збільшилися на 4,4% - до 139,247 млрд. дол., у тому числі прямі інвестиції за кордон виросли на 18 млн. дол. - до 7,984 млрд. дол.

Пасиви України збільшилися на 6% - до 182,811 млрд. дол., у тому числі прямі інвестиції в Україну виросли на 5,308 млрд. дол. - до 63,293 млрд. дол., портфельні інвестиції - з 20,034 млрд. дол. до 22,242 млрд. дол.

Фонд державного майна, за попередніми даними, перевиконав план надходжень від приватизації держмайна, затверджений на 2011 рік, на 15%, направивши до державного бюджету України 11 млрд. 488,1 млн. грн. (план 2011 р. - 10 млрд. грн.).

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, надходження від оренди держмайна у 2011 році становили 846,6 млн. грн. або 129,24% від планового показника (655 млн. грн.), надходження дивідендів становили 594,03 млн. грн., що у 4 рази більше від плану на поточний рік (149,07 млн. грн.).

При цьому ФДМУ зазначає, що остаточні дані стануть відомі 15 січня 2012 року.

«ПриватБанк» гарантує виплату винагороди у розмірі 1 млн. грн. за інформацію, яка сприятиме розкриттю розбійного нападу на відділення банку сьогодні в центрі Донецька і затриманню злочинців. Про це повідомляється на сайті банку.

«Ми шоковані цим звірячим злочином, і висловлюємо щире співчуття рідним і близьким наших співробітників, які загинули від рук бандитів, – сказав голова правління «ПриватБанку» Олександр ДУБІЛЕТ. – З таким звірством ми зустрічаємося вперше за всю свою історію, в банку упевнені, що цей злочин буде розкрито у найстисліші терміни і вбивці людей понесуть покарання».

Також зазначається, що банк надасть всебічну підтримку органам МВС з розслідування усіх обставин трагедії. 30 грудня у «ПриватБанку» оголошений траур за загиблими від рук бандитів співробітниками, а голова правління банку О.ДУБІЛЕТ поїхав до Донецька для того, щоб висловити співчуття сім`ям загиблих від імені всього колективу. Рідним і близьким загиблих буде надано матеріальну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15.15 у центрі Донецька було пограбовано відділення “ПриватБанку”, в результаті нальоту злочинців убито 5 осіб.

Даний факт кореспонденту УНІАН підтвердила керівник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

Вона додала, що про злочинців «нічого поки не відомо», і правоохоронні органи «зараз тільки проводять необхідну роботу».

За даними Управління зв`язків з громадськістю МВС України, убито охоронця приватної фірми. Пізнання тіл ще четверо убитих ведеться. Встановлюється, з якого знаряддя стріляли, скільки було грабіжників і як вони зникли після скоєння злочину. Також встановлюється, чи вкрадено з банку гроші, відзначили в міліції.

При цьому, згідно з повідомленням, розміщеному на сайті “ПриватБанку”, у результаті сьогоднішнього нападу на відділення банку загинули п`ять співробітників кредитно-фінансової установи.

«За інформацією служби безпеки банку, нападники холоднокровно розстріляли п`ятьох співробітників банку, які від отриманих поранень померли на місці», - зазначається у повідомленні «ПриватБанку».

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