ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Пограбування Приватбанку розслідуватимуть СБУ і МВС - доручення Януковича" пише: після резонансного пограбування VIP-відділення Приватбанку у центрі Донецька Віктор Янукович доручив главам СБУ і МВС "по-швидкому" розкрити цей злочин. Приватбанк за допомогу у розкритті цього злочину обіцяє нагороду у мільйон гривень…

http://delo.ua/finance/ograblenie-privatbanka-budut-rassledovat-sbu-i-mvd-poruchenie-170957/

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Також "Дєло" у публікації "найгучніші відставки 2011 року в політиці і економіці" пише: у 2011 році світ зіткнувся з новими економічними і політичними потрясіннями. Далеко не усі політичні лідери і глави провідних світових компаній зуміли належним чином відреагувати на те, що відбувається…

http://delo.ua/world/samye-gromkie-otstavki-2011-goda-v-politike-i-ekonomike-170780/

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"Дєло" у публікації "Україна різко скоротить купівлю російського газу у 2012 році" пише: міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що наступного року Україна закупить у Росії мінімум на 10 млрд кубометрів газу менше, ніж у 2011 році. Збільшити об'єми купівлі газу можливо тільки за умови зниження "Газпромом" ціни…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-rezko-sokratit-pokupki-rossijskogo-gaza-v-2012-godu-170955/

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Видання "Економічні вісті" у публікації "Політична мозаїка - 2011" пише: рік, що минає, був хворобливий, але нариви таки прорвало. Тобто є шанс на одужання…

http://state.eizvestia.com/full/politicheskaya-mozaika-2011

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Газета "Сьогодні" у публікації "Учителі отримають зарплати і премії до Нового року - Мінфін" пише: затримки можливі через нерозторопності чиновників на місцях…

http://www.segodnya.ua/news/14325354.html

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Також "Сьогодні" у публікації "Укрзалізниця" знову піднімає ціну на проїзд в електричках" пише: підвищення тарифів здійснюється тільки на перших семи тарифних поясах в середньому на 9%...

http://www.segodnya.ua/news/14325456.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Газпром" приєднав Білорусію до Росії" пише: головний підсумок року, що минає, для "Газпрому" - запуск газопроводу "Північний потік". Те, що президент Білорусії Олександр Лукашенко одного разу назвав "найбезглуздішим проектом" Росії, стало головним козирем у переговорах з сусідами. Правда, "Газпрому" це коштувало мінімум $30 млрд…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1467098/igra_na_trubah

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Також "Відомості" у публікації "Рітейл пережив рік "гонитви озброєнь" пишуть: рік, що минає, як і докризові, став гонитвою озброєнь найбільших мереж, які прагнули в короткі терміни відкрити максимальне число магазинів. Але тепер предмет їх сподівань і тривог - не просто число роздрібних точок, а сам покупець, його настрій, готовність витрачати і бажання економити…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1467096/ekonomnoe_nastroenie

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Росіяни кризи не бояться" пише: більшість російських громадян у новорічні канікули розважатимуться походами у гості. Такий висновок зробили зі свіжого дослідження громадської думки…

http://izvestia.ru/news/511093

(УНІАН)