Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відмінив святкування Дня Свободи в день початку Помаранчевої революції - 22 листопада.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат та професійних свят», згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таке рішення В.ЯНУКОВИЧ прийняв на підтримку звернень та пропозицій, які надходять до нього від громадян та громадських організацій.

Зокрема, за даними прес-служби, у цих численних зверненнях йдеться, що «соборність Української держави - одвічна мрія, яку плекав народ протягом усієї історії боротьби за незалежну Україну. Лише соборна, незалежна і вільна Україна має шанс увійти до спільноти процвітаючих країн як рівноправний партнер і перспективний лідер центрально-східного регіону Європи. Саме тому значення Свободи як невід'ємної складової незалежної України набуває особливого змісту і стає нерозривно пов'язаним з Соборністю наших земель. Це тим паче є значущим фактом зараз, коли раз-у-раз з різних боків політики-радикали кидають гасла про можливе від'єднання того чи іншого регіону від соборного тіла матері України».

«Історичний момент і значимість Свободи та Соборності диктує необхідність підсилення цих складових Незалежності в свідомості народу, в нашій традиції та в історії нашої Державності», - підкреслюється у відповідних зверненнях та пропозиціях від громадян та громадських організацій, поінформували у прес-службі.

Саме тому на підтримку цих пропозицій та з метою консолідації суспільства, зміцнення єдності народу та утвердження ідеалів свободи глава держави своїм указом визначив 22 січня Днем Соборності та Свободи України. Таким чином, це свято широко відзначатиметься в усій державі в наступному 2012 році, відзначили в прес-службі.

За їх даними, у кожному місті, селі та селищі України щороку 22 січня будуть проводитися урочистості за участю керівників держави, народних депутатів, представників центральних та місцевих органів влади, релігійних організацій, дипломатичного корпусу, громадськості.

Як повідомляв УНІАН, День Свободи відзначається в Україні 22 листопада, починаючи з 2005 року. Це свято встановлено Указом Президента В.ЮЩЕНКА (від 19 листопада 2005 року) на відзначення Помаранчевої революції. Саме 22 листопада 2004 року в Україні розпочались мільйонні акції протесту простих громадян проти фальсифікації результатів другого туру президентских виборів на користь тодішнього кандидата В.Януковича. В Києві сотні тисяч людей вранці 22 листопада зібрались на мітинг на Майдані Незалежності, який не розходився впродовж кількох тижнів. В результаті був проведений повторний другий тур виборів, перемогу в якому отримав В.Ющенко. Массові мирні протести отримали назву Помаранчевої революції і зробили Україну відомою в усьому світі як приклад мирних демократичних перетворень. А назва "Майдан" стала символом всіх наступних протестних акцій.

В Указі про відзначення Дня Свободи 22 листопада, зазначалось, що це свято було встановлено «…з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей».

День Соборності України щороку відзначається в Україні 22 січня - це свято на честь проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.