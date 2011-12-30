Тимошенко із Лук’янівського СІЗО етапували у колонію до Харкова

Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО сьогодні вранці етапували із Лук’янівського СІЗО до однієї з виправних колоній Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ з посиланням на народних депутатів, які сьогодні прийшли до СІЗО, щоб дізнаватися про долю Ю.ТИМОШЕНКО.

«Що нам стало відомо від депутатів, які знаходяться зараз в слідчому ізоляторі. Вночі Юлію Володимирівну підняли без будь-яких попереджень і пояснень, і рано вранці фактично на ношах загрузили до автозака і відправили в напрямку Харкова. Це інформація, яку нам повідомили керівники СІЗО, які десь години дві взагалі ховалися від народних депутатів, відмовляючись надавати будь-яку інформацію», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він зауважив, що сьогодні вранці, коли Ю.ТИМОШЕНКО принесли передачу, посадові особи СІЗО, які приймають передачі, сказали, що «такої ув’язненої, як Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО, у слідчому ізоляторі немає».

Водночас О.ТУРЧИНОВ нагадав, що вчора і Міністерство юстиції, і пенітенціарна служба запевняли народних депутатів від партії «Батьківщина» і адвокатів, що Ю.ТИМОШЕНКО до нового року із СІЗО нікуди перевозити не будуть Втім, як зазначив О.ТУРЧИНОВ, сталося навпаки, що, на його переконання, «є звичайний фашизм, і те, що так працюють наші пенітенціарні установи, так працюють зазвичай в гестапо».

Торкаючись теми подальшої долі Ю.ТИМОШЕНКО, він запевнив, що її однопартійці будуть намагатися її відслідковувати, «де б вона не знаходилася на території України», і відразу інформувати суспільство.

Продовжуючи тему, О.ТУРЧИНОВ також зауважив, що чинна влада порушує не лише власні принципи, але й судові рішення, якими Ю.ТИМОШЕНКО обрано запобіжний захід у вигляді арешту, а не тримання в колонії.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

У листопаді стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, значно погіршився, вона не може рухатися через біль у спині.

Раніше джерело у пенітенціарній системі зазначало, що Ю.ТИМОШЕНКО можуть етапувати до Качанівської колонії (№ 54) у Харкові, яка є «однією з найкращих» в Україні з точки зору умов утримання в’язнів.