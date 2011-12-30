Янукович вирішив, що День флоту України будуть відзначати у День ВМФ Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ "Про святкування в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят", згідно з яким День флоту України відзначатиметься щорічно в останню неділю липня.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

Зокрема, цим указом визнаний таким, що втратив чинність Указ колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 18 листопада 2008 року "Про День флоту України", яким було встановлено професійне свято працівників морського і річкового флоту та військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України - День флоту України, який відзначався щорічно у першу неділю липня.

Як повідомляли, День Військово-морського флоту Російської Федерації відзначається щорічно в останню неділю липня.