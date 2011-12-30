Томенко вважає, що влада сама створює передумови для своєї швидкої зміни

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що влада своїми діями до екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО і відміною Дня Свободи створює передумови для свого швидкого усунення.

Про це він заявив сьогодні кореспондентові УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, владі ментально важко зрозуміти цінність свободи і цінність того, що народ є вищою владою. Він зазначив, що етапування Ю.ТИМОШЕНКО в колонію і відміну Дня Свободи можна пояснити лише страхом влади за свою подальшу долю. "Тому, очевидно, побоювання з приводу того, щоб не повторилася ситуація, коли люди не через вибори, а через масові акції вимагатимуть від влади виконувати свої обов'язки або взагалі змінити її, і змусило керманичів в один день ТИМОШЕНКО відправити з Києва і День Свободи відмінити", - сказав віце-спікер.

За його словами, якщо ситуація розвиватиметься і далі аналогічним чином, то на радіо і телебаченні скоро заборонять згадувати поняття "Помаранчева революція". У той же час, за переконанням М.ТОМЕНКА, заборона Ю.ТИМОШЕНКО брати участь у виборах, заборона Дня Свободи або будь-яка інша заборона ставлення до нинішньої влади в суспільстві не поліпшить. "Ситуація лише погіршується. Як не парадоксально, чим більше свободу забороняють, тим швидше вона має шанс бути реалізованою", - сказав він.