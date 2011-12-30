Головне на 30 грудня

Фінанси

Нацбанк продовжив термін тимчасової адміністрації в «Інпромбанку» та банку «Столиця»

Національний банк України постановою №481 від 28 грудня продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" ("Інпромбанк") до 1 березня 2012 року.

Про це сказано у листі НБУ комбанкам, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Також повідомляють, що продовжені повноваження працівника Нацбанку - начальника відділу банківського нагляду Управління НБУ в Харківській області Володимира СОЛОВЙОВА.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №173 від 1 червня ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" на три місяці - з 2 червня по 1 вересня 2011 року.

Тимчасовим адміністратором "Інпромбанка" був призначений незалежний експерт Сергій БОГАТИРЬОВ.

Постановою №304 від 1 вересня НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ "Інпромбанк" до 1 листопада 2011 року.

Постановою №381 від 1 листопада НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ "Інпромбанк" до 29 грудня 2011 року, а також звільнив Сергія БОГАТИРЬОВА від виконання обов`язків тимчасового адміністратора банку на підставі поданої заяви.

"Інпромбанк" (м. Харків) заснований у 1993 році.

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Національний банк України своєю постановою №480 від 28 грудня продовжив дію тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Столиця" до 30 січня 2012 року.

Про це сказано у листі НБУ комбанкам, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, також продовжені повноваження тимчасового адміністратора банку Євгенія КУНО.

Довідка УНІАН. Банк "Столиця" заснований у 2004 році.

З 20 липня 2009 року Національний банк ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ "Банк "Столиця" на 1 рік. Також був введений мораторій на задоволення вимог кредиторів банку на 6 місяців - з 20 липня 2009 року по 19 січня 2010 року.

19 липня 2010 року НБУ вивів тимчасову адміністрацію з ПАТ "Банк Столиця"

31 січня 2011 року НБУ знову ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ "Банк Столиця" на три місяці - з 31 січня по 30 квітня 2011 року. Пізніше НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації до 31 липня.

28 липня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Столиця" на три місяці - з 31 липня до 31 жовтня 2011 року.

НБУ своєю постановою №378 від 31 жовтня продовжив дію тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Столиця" на два місяці - до 29 грудня 2011 року.

На 1 квітня 2011 року 97,2422% акцій банку "Столиця" володів Валентин ІСАК (2,7578% - опосередковано).

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НБУ переглянув розмір активів для всіх чотирьох груп банків

Національний банк переглянув розмір активів для усіх чотирьох груп банків (найбільші, великі, середні і невеликі).

Про це йдеться в рішенні НБУ №814 від 23 грудня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Також згідно з документом на 2012 рік Нацбанк затвердив наступні вимоги до розміру активів для груп банків: для групи найбільших - активи понад 15 млрд. грн. (роком раніше - понад 14 млрд. грн.); для групи великих банків - активи від 5 до 15 млрд. грн. (раніше - від 4,5 до 14 млрд. грн.); для групи середніх - від 3 до 5 млрд. грн. (раніше - від 2 до 4,5 млрд. грн.); для групи невеликих - активи менше 3 млрд. грн. (раніше - менше 2 млрд. грн.).

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Номінальний ВВП України у III кварталі склав 387,97 млрд. грн.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у III кварталі 2011 року склав 387,97 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Державної служби статистики України.

При цьому Держстат залишив без змін оцінку росту ВВП України у III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) на рівні 6,6%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року склав 316,48 млрд. грн.

Ріст валового внутрішнього продукту України у II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склав 3,8%.

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НБУ прогнозує збільшення ВВП у 2012 р. на рівні 3-4%, у 2013 р. - 4-5%

Національний банк України (НБУ) прогнозує інфляцію у 2012 році - 7%, збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 3-4%.

Про це сказано в Макроекономічному огляді, підготовленому Генеральним економічним департаментом Нацбанку і розміщеному на сайті НБУ.

«За умови продовження поточної монетарної політики і відсутності значних зовнішніх шоків, за оцінками Департаменту, споживча інфляція в 2012 році становитиме близько 7%, економічне зростання - 3-4%» - сказано в огляді.

При цьому наголошується, що прогнозування економічного розвитку України на 2012 рік ускладнюється у зв`язку з напруженою ситуацією, яка склалася в Європі, невизначеністю щодо ціни на імпортований газ і пов`язаною з цим структурою бюджету.

У 2013 році, в разі стабілізації світової економіки, НБУ чекає продовження зниження споживчої інфляції (до рівня близько 6%) і вихід темпів економічного зростання на потенційний рівень 4-5%.

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ПЕК

Україна просить знижку на газ 9 млрд. дол. на рік, оцінивши ГТС у 20 млрд. дол. – Міллер

Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запросила знижку на газ у 9 мільярдів доларів щорічно у разі створення газотранспортного консорціуму.

Про це повідомив глава ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ, передає РІА "Новини".

"Заявлена сума значна. Наші українські друзі назвали вартість своєї газотранспортної системи в районі 20 мільярдів доларів. Це велика сума з урахуванням того, що ще потрібно буде внести великі кошти для модернізації", - сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, вартість модернізації української ГТС, за різними оцінками, складе від 2-3 до 7-8 мільярдів євро.

"Наші українські колеги прив`язали в переговорах питання зі знижкою ціни на газ. Якщо рахувати об`єм 40 мільярдів кубометрів - той об`єм, який Україна повинна відбирати відповідно до чинного контракту, то знижка була б в районі 9 мільярдів доларів щорічно", - додав глава "Газпрому".

Нагадаємо, Україна безрезультатно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ. Черговий раунд переговорів планується почати 15 січня 2012 року.

Як заявив 29 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, газові угоди 2009 року не відповідають рівню стратегічного партнерства між Україною і Російською Федерацією.

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Україна позитивно ставиться до наміру Росії прискорити газові переговори – КМУ

Україна позитивно оцінює намір Росії якнайскоріше продовжити переговори з вирішення газових питань.

Про це у коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

"Переговори йтимуть за означеним планом. Але якщо з російського боку надійде конкретна пропозиція їх прискорити, то Україна, природно, позитивно це сприйме", - сказав В. ЛУК’ЯНЕНКО.

Він зазначив, що Україна також вітає заяву прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про те, що українська ГТС буде затребувана надалі з урахуванням росту попиту на газ в Європі.

В. ЛУК’ЯНЕНКО нагадав, що Україна виступає за створення трибічного консорціуму з управління ГТС за участю російських постачальників, українських транзитерів і європейських споживачів газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив "Газпрому" якнайшвидше продовжити переговори з українською стороною про створення газотранспортного консорціуму. "Прошу ці переговори продовжити, виходячи з того, що Україна булла, є і буде нашим стратегічним партнером", - сказав В. ПУТІН.

При цьому він зазначив, що газотранспортна система (ГТС) України, безумовно, буде затребувана з урахуванням росту попиту на газ в Європі.

29 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що газові угоди 2009 року не відповідають рівню стратегічного партнерства між Україною і Російською Федерацією.

Україна безрезультатно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ. Черговий раунд переговорів планується почати 15 січня 2012 року.

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Путін доручив прискорити переговори з Україною щодо створення газового СП

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив "Газпрому" якнайшвидше продовжити переговори з українською стороною про створення газотранспортного консорціуму, зазначивши, що Газотранспортна система (ГТС) України, безумовно, буде затребувана з урахуванням росту попиту на газ в Європі, передає РІА Новини.

"Газотранспортна система України, безумовно, буде затребувана", - сказав В. ПУТІН на зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Він попросив якнайшвидше продовжити переговори з українською стороною про створення газотранспортного консорціуму.

"Прошу ці переговори продовжити, виходячи з того, що Україна була, є і буде нашим стратегічним партнером", - сказав В. ПУТІН, додавши, що затребуваність української ГТС збільшиться у зв`язку із зростанням потреб у газі європейських споживачів, деякі з яких прийняли рішення відмовитися від атомної енергетики.

"У січні наступного року ми знову сядемо за стіл переговорів", - відповів О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, О.МІЛЛЕР сьогодні повідомив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запросила знижку на газ у 9 мільярдів доларів щорічно у разі створення газотранспортного консорціуму.

За його словами, вартість модернізації української ГТС, за різними оцінками, складе від 2-3 до 7-8 мільярдів євро.

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Росія вирішила прискорити реалізацію проекту "Південний потік"

Голова правління російського ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР доручив профільним підрозділам скоригувати графік робіт за проектом будівництва газопроводу "Південний потік" для прискорення його реалізації.

Про це повідомив журналістам офіційний представник газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА “Новости”.

"Міллер доручив профільним підрозділам скоригувати графік роботи щодо "Південного потоку" з метою прискорення реалізації проекту", - сказав він.

Раніше у п`ятницю прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив прискорити будівництво "Південного потоку" і почати його наприкінці 2012 року.

Раніше передбачалося почати будівництво на початку 2013 року.

О.МІЛЛЕР також повідомив, що впродовж наступного року планується завершити всі проектні та дослідницькі роботи на морській ділянці газопроводу.

За його словами, протяжність морської ділянки становить 925 кілометрів, і вона складатиметься з чотирьох ниток загальною пропускною спроможністю 63 мільярди кубометрів газу. Наземна частина має протяжність більш як дві тисячі кілометрів. Загальний обсяг фінансування морської та наземної частини газопроводу становить більш як 15 мільярдів євро, з яких частка "Газпрому" - близько 7,5 мільярдів євро.

О.МІЛЛЕР уточнив, що 30% від загальної вартості проекту внесуть учасники міжнародного консорціуму, а решту 70% становитимуть позикові кошти.

Глава "Газпрому" підтвердив, що іноземні учасники проекту з боку Італії, Франції та Німеччині братимуть участь лише в будівництві морської частини, а наземні ділянки газопроводу будуватимуть спільні підприємства, створені "Газпромом" і країнами-транзитерами.

"Це - Болгарія, Сербія, Угорщина, Словенія, Австрія, відведення газопроводу на Хорватію, Республіку Сербську. Розглядаємо можливість відведення газопроводу на Македонію", - сказав глава "Газпрому".

Він висловив упевненість, що всі роботи з будівництва газопроводу будуть проведені в строк.

"Ми вже почали працювати за всіма національними транзитними ділянками. Ведуться дослідницькі роботи, ми вже перейшли до стадії територіального планування. Вся робота ведеться суворо за графіком з розумінням того, що немає сьогодні жодних сумнівів на жодній ділянці, що можуть бути якісь затримки з виконанням терміну на кінець 2015 року і подачею першого газу", - додав він.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" передбачає будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря з Росії до країн Південної та Центральної Європи. Передбачається, що він складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярди кубометрів кожна. Перша має бути введена в експлуатацію в грудні 2015 року, виведення газопроводу на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Початок будівництва заплановано на 2013 рік.

Орієнтовна вартість створення "Південного потоку" становить 15,5 мільярди євро, з яких 10 мільярдів припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярди - на сухопутну.

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Агро

В Україні з початку року до бюджетів надійшло 1 млрд. грн. від продажу землі

В Україні в державний і місцеві бюджети з початку цього року надійшов 1 млрд. грн. за рахунок продажу земельних ділянок і прав оренди на них.

Про це йдеться на сайті Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми до держбюджету надійшло 101,8 млн. грн.

За даними Держземагентства, органи місцевого самоврядування і виконавчої влади забезпечили продаж 3,2 тис. земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 7,9 тис. гектарів, вартістю 683,7 млн. грн.

При цьому на земельних торгах продано 68 земельних ділянок площею 66,05 гектара, вартістю 60,9 млн. грн. і прав оренди на 499 земельних ділянок загальною площею 6,83 тисячі гектарів, вартістю 25,6 млн. грн.

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У Податковий кодекс внесено зміни щодо сільгосптоваровиробників

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» (№ 4268–VI).

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Верховна Рада України ухвалила даний закон.

Законом уточнено механізм виплати компенсації сільгосптоваровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо, законом внесені зміни до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України», які передбачають повернення до попереднього механізму виплати компенсації, який діяв до 31 грудня 2010 року.

Законом передбачено позитивну різницю між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначену у податковій декларації з податку на додану вартість щодо діяльності з постачання продукції, сплачувати до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державного казначейства у таких розмірах:

у 2012 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 30 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 70 відсотків;

у 2013 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 40 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 60 відсотків;

у 2014 році - до спеціального фонду Державного бюджету України - у розмірі 50 відсотків, а на спеціальний рахунок – у розмірі 50 відсотків.

Згідно з законом, переробне підприємство суму податку на додану вартість, перераховану на спеціальний рахунок, використовує виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі.

Порядок використання, сплачених переробними підприємствами сум податку на додану вартість до спеціального фонду Державного бюджету України, встановлюється Кабінетом міністрів України.

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З чого починати новорічне застілля? Поради лікаря

Лікар-фітотерапевт Борис СКАЧКО радить починати новорічне застілля не з салатів, а з білкової їжі – м`яса, риби, птиці.

«Правильне харчування під час застілля передбачає, що потрібно починати святкувати не з салатів, а з важкої їжі. Спочатку в шлунок має потрапити білкова їжа – м`ясо, риба, птиця», - сказав Б.СКАЧКО в інтерв`ю УНІАН.

Олів`є лікар називає «найбільшим ворогом лікарів». «Як правило, люди починають святкувати саме з цього салату. А це важко вирішуване завдання для підшлункової залози (особливо для людей з хронічним панкреатитом), якщо поряд ліг і алкоголь, то можна опинитися з гострим панкреатитом у гастроентерології або хірургії.

Ще одна проблема – переїдання. Коли людина неправильно їсть, вона перевантажує шлунково-кишковий тракт, переварена їжа збільшує об`єм і в`язкість крові, а якщо людина ще й прилягла – повний живіт обмежує рухливість діафрагми, відбувається перентаження серця. Це дуже серйозний ризик по інсультах (їх сто років тому називали «ресторанною хворобою») та інфарктах», - зазначив Б.СКАЧКО.

Він пояснив, що 12-та година ночі – це час, коли серцю дуже важко працювати природним чином. «Саме в цей період в організмі густішає кров, а якщо ми її ще підгустили їжею, вже близько першої-другої ночі є вірогідність потрапити до кардіологічного відділення з серцевим нападом, інсультом», - попереджає лікар.

Б.СКАЧКО радить, якщо під час застілля з`явилося відчуття важкості в шлунку – розстебнути пояс, порухатися. «Не запивайте м`ясо й рибу солодкими газованими напоями. Вони перешкоджають переварюванню білків, які 2-3 дні затримуються в кишечнику, там гниють, викликаючи головний біль і погане самопочуття», - застерігає лікар.

Він також наголосив, що жорстке сп`яніння - це тромбоз судин мозку. «Якщо взяти мозок алкоголіка зі стажем, він схожий на швейцарський сир у хорошу дірочку, оскільки там були тромбози, інфаркти мозку. Якщо доза алкоголю висока, відразу ж «лягає» печінка. Для білкової їжі «симпатичні» лише сухі вина, а десертні, напівсолодкі потрібно вживати з солодкими продуктами», - зазначив Б.СКАЧКО.

Щоб уникнути отруєння алкоголем, лікар радить подбати про те, щоб алкоголь був якісний, для цього його потрібно купувати не похапцем, а заздалегідь. «Не пийте в новорічну ніч настоянки на травах. У значних кількостях вони можуть змінювати стан організму. Особливо це стосується абсенту (настоянки на полині). Це доволі токсична рослина, й залежно від темпів прийому і доз, абсент може заспокоїти, приспати або отруїти. Якщо ви дуже голодні – спочатку поїжте, оскільки алкоголь швидше всмоктується в стінки порожнього шлунка. Добре з`їсти щось жирне – це зменшить сп`яніння. Покладіть у чарку декілька ягід журавлини – це допоможе печінці пережити атаку алкоголю. Не тримайте довго алкоголь у роті – так він легко всмоктується в кров. Після першої години ночі – час десертів і легких вин. Чоловікам слід знижувати градус, збільшуючи інтервали між тостами й зменшуючи грами в чарці», - зазначив Б.СКАЧКО.

Він нагадав, що новорічне застілля припадає на період православного посту: «Він передбачає здорове вегетаріанське харчування й відмову від вживання алкогольних напоїв. Якщо дотримуватися цих правил - здоров`я не постраждає».

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Соцполітика

Закон про захист персональних даних дороблять. Штрафи відкладаються...

Уряд України за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА підготував пропозиції щодо вдосконалення закону «Про захист персональних даних».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Зокрема, прийнято рішення запропонувати перенести термін запровадження штрафних санкцій за неподання інформації про базу персональних даних з 1 січня на 1 липня. Також Міністерству юстиції і Державній службі з питань регуляторної політики протягом місяця доручено переглянути закон «Про захист персональних даних» з погляду його відповідності реформам, запропонованим Президентом України, і європейській практиці.

Зміни до закону планується прийняти на початку 2012 року, зазначив А.КЛЮЄВ.

«Ми переконані, що в стислі терміни виправимо ситуацію, і виконання цього закону не буде обтяжливим для українських підприємців», - заявив він.

Перший віце-прем`єр зазначив, що застосування закону «Про захист персональних даних» викликало чимало скарг підприємців і Президент доручив уряду розібратися в проблемі і терміново виправити ситуацію.

А.КЛЮЄВ наголосив, що проблеми із застосуванням закону були штучно створені попередньою правлячою коаліцією. «Закон було написано нібито відповідно до європейських норм, проте насправді добрий намір було повністю спотворено, і захист персональної інформації став ще одним бюрократичним тягарем для бізнесу», - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, реєстрація даних виявилася адміністративно дуже складною процедурою, що забирає у підприємця чимало часу як на підготовку таких документів, так і на багатогодинне стояння в чергах.

Нагадаємо, 1 червня 2010 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про захист персональних даних». Указом Президента України від 9 грудня 2010 року було створено Державну службу України з питань захисту персональних даних. 25 травня 2011 року Кабмін прийняв постанову №616 «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних і порядок його ведення».

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Справа Тимошенко

Тимошенко помістили в тимчасовому слідчому ізоляторі Качанівської колонії

Колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка сьогодні була доставлена з Київського СІЗО до Харкова, розмістили в тимчасовому слідчому ізоляторі Качанівської жіночої виправної колонії №54.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник колонії Іван ПЕРВУШКІН. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО поміщена в семимісну камеру і перебуває там вдвох з іншою заарештованою.

За словами І.ПЕРВУШКІНА, на запитання начальника в’язниці, як екс-прем’єр почувається після переїзду з Києва Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що «трохи втомилася з дороги».

Начальник колонії також повідомив журналістам, що Ю.ТИМОШЕНКО запропонують пройти медичний огляд.

Як повідомляє сайт газети «Сегодня», Ю.ТИМОШЕНКО прибула до колонії відповідно до розпорядження пенітенціарної служби для подальшого утримання в цьому виправному закладі. За даними керівництва колонії, в закладі не готувалися до прибуття екс-прем`єра.

«Вона розміщена у тимчасовому СІЗО. Це звичайна камера. Ми ніяк не готувалися до її приїзду. Наша установа проводить політику приведення умов утримання до європейських стандартів. Окрім неї в приміщенні ще одна заарештована. Вона міститься у звичайній камері», - пише сайт газети з посиланням на словам І.ПЕРВУШКІНА.

Також видання повідомляє, що площа камери Ю.ТИМОШЕНКО становить 37,5 метрів (розрахована на 7 осіб). У ній є душ.

Начальник колонії також повідомив, що під Новий рік всі ув`язнені отримають посилене харчування - в меню додадуть пиріжки.

У той же час, відзначає газета, І.ПЕРВУШКІН не зміг пояснити, чому на територію колонії в`їхали кілька мікроавтобусів з правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, у Державній пенітенціарній службі України підтвердили, що сьогодні, 30 грудня, о 8 годині ранку екс-прем`єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО була етаповані до місця відбування покарання в Харківській області.

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ЄС чекає роз’яснень від української влади щодо Тимошенко

Брюссель. ЄС хоче прозорих рішень щодо утримання колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, а також роз’яснень від української влади.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майкл МАНН.

«ЄС взяв до уваги повідомлення про те, що Ю.ТИМОШЕНКО переводять до колонії у Східній Україні. Виходячи з сильної міжнародної стурбованості, яка вже є навколо цієї справи, ми закликаємо впаду забезпечити, щоб рішення щодо умов утримання пані ТИМОШЕНКО схвалювалися прозоро та в узгодженні з відповідними міжнародними стандартами», - сказав він.

«ЄС терміново шукає подальших роз’яснень від української влади», - додав М.МАНН.

Він ще раз підкреслив стурбованість щодо ризику наявності політично-вмотивованої юстиції в Україні, наголосивши, що справа Ю.ТИМОШЕНКО є найбільш кричущим прикладом цього.

Речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики також нагадав, що ЄС вже заявляв про те, що процес проти Ю.ТИМОШЕНКО не відповідав міжнародним стандартам щодо чесного прозорого та незалежного юридичного провадження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про те, що Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 Харкова.

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УНІАН