Суд залишив без змін вирок організаторам теракту в Макіївці

Апеляційний суд Донецької області виніс ухвалу, якою залишив у силі вирок організаторам теракту в Макіївці, який було вчинено в січні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, суд оголосив ухвалу у справі Дмитра ОНУФРАКА і Антона ВОЛОШИНА, засуджених 5 вересня 2011 року Центрально-Міським райсудом м. Макіївки за організацію терористичного акту і збройне пограбування таксиста до 15 і 8 років позбавлення волі.

У своїй ухвалі суд задовольнив частково апеляцію адвоката Д.ОНУФРАКА Олени ЯРОВОЇ. Обсяг злочинних дій Д.ОНУФРАКА суд залишив без змін, проте за епізодом вчинення закінченого замаху на умисне вбивство в діях підсудного виключено кваліфікацію, передбачену ст.15 ч.2, ст.115 ч.2 п.6. Кримінального кодексу України, а саме: обвинувачення в замаху на вбивство перекваліфіковано у завдання тяжких тілесних ушкоджень.

«У решті частини вирок щодо засудженого Д.ОНУФРАКА залишився в силі. Міру покарання за сукупністю злочинів залишено без змін – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - уточнили в прокуратурі.

У повідомленні також зазначається, що апеляцію адвоката А.ВОЛОШИНА Миколи СЕМИКІНА суд залишив без задоволення. Міру покарання А.ВОЛОШИНУ залишено без змін – 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2011 року Центрально-Міський районний суд міста Макіївки Донецької області ухвалив вирок виконавцям терористичного акту, події 20 січня 2011 року в м. Макіївці, і позбавив двох злочинців свободи на 15 і 8 років.

Так, жителя м. Макіївки Дмитра ОНУФРАКА засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить йому, а його напарника - жителя м. Горлівки Антона ВОЛОШИНА засуджено до 8 років позбавлення волі.

Також суд зобов`язав Д.ОНУФРАКА відшкодувати збиток водієві таксі за завдання йому шкоди здоров`ю у розмірі 52 тис. грн. Крім того, суд виніс ухвалу двом засудженим відшкодувати солідарний збиток підприємствам міста Макіївки, завданий у результаті завершеного теракту, у розмірі 373 тис. грн.

У суді було заявлено, що провину Д.ОНУФРАКА і А.ВОЛОШИНА в здійсненні ними терористичного акту в суді було повністю доведено.

Державний обвинувач Олександр ДІХТЯРЮК висловив задоволення рішенням суду. Адвокати засуджених висловили незгоду з таким рішенням суду і заявили, що обов`язково його оскаржать.

Довідка УНІАН. Вранці 20 січня 2011 року в м. Макіївці Донецької області відбулися два вибухи - біля торгового центру і біля центрального входу в адміністративну будівлю держпідприємства «Макіїввугілля”. В результаті обох вибухів ніхто не постраждав, проте будівлям було завдано значного матеріального збитку.

Недалеко від одного з місць вибуху на стіні було знайдено конверт, в якому містилася вимога виплатити 4,2 млн. євро. Невідомі загрожували, що в разі невиконання вимог у різних місцях Макіївки буде здійснено ще 5 вибухів.

За фактами вибухів у Макіївці Управління СБУ в Донецькій області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України (теракт), і розшукувало двох чоловіків.

На початку лютого 2011 року в Макіївці за підозрою в розбійному нападі на водія таксі було затримано Д.ОНУФРАКА і А.ВОЛОШИНА. При обшуку за місцем проживання Д.ОНУФРАКА правоохоронці виявили докази і речові докази, що свідчать про причетність затриманих до підготовки і здійснення вибухів у торгового центру і біля входу в адмінбудівлю ДП «Макіїввугілля».