Повінь у Таїланді забрала життя більш як 800 чоловік

Не менш як 823 людей стали жертвами найбільшої за останні 50 років повені в Таїланді, повідомляє РІА “Новости”.

У середині грудня повідомлялося про 708 загиблих.

За даними влади, троє людей вважаються зниклими без вісти.

Згідно з обнародуваною раніше заявою міністра внутрішніх справ, від стихії цього року постраждали 65 провінцій. Більш як 13 мільйонів чоловік, або кожний п'ятий житель країни, постраждали, загинула майже чверть річного врожаю рису, зупинилися сотні промислових підприємств. Шкода від повені оцінюється експертами в 16-18 мільярдів доларів.

Сезонні дощі, пік яких припадає на серпень-вересень, щорічно викликають в Таїланді невеликі повені, проте повінь, що почалася цього року 25 липня, стала катастрофічною. Через ранні та аномально рясні сезонні дощі вода переповнила іригаційні резервуари на півночі і північному сході країни і хлинула з гірських долин півночі Таїланду в розташовані в низинах центральні провінції. Зокрема, провінція Аюттхайя в 60 кілометрах від столиці країни Бангкока у середині жовтня була повністю затоплена.