Президент розгляне питання про схвалення Концепції діяльності Конституційної асамблеї

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ отримав документи від Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї. Вже найближчим часом глава держави розгляне питання про схвалення Концепції формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї.

Про це, як повідомляє прес-служба глави держави, заявила радник Президента - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

«Прийняту у грудні поточного року Концепцію формування та організації діяльності Конституційної асамблеї, яка визначає мету, статус, принципи, завдання, права, порядок формування і діяльності цього органу, вніс голова Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї Леонід КРАВЧУК», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, проект Концепції неодноразово розглядався на засіданнях Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї, спільних засіданнях групи, Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Редакційної комісії щодо підготовки Концепції. Вона зазначила, що проект документу також обговорювався під час проведення науково-практичних конференцій у Львові та Харкові, круглого столу за участю політологів, соціологів, правознавців, філософів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

«Під час підготовки проекту Концепції взято до уваги рекомендації Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії), що були надані у відповідному Висновку на 86-й пленарній сесії, яка відбулася у Венеції 25-26 березня 2011 року», - зауважила керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента.

*** Президент України своїм Указом «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної асамблеї» від 21 лютого 2011 року №224 підтримав ініціативу Л.КРАВЧУКА щодо створення Конституційної асамблеї для підготовки змін до Конституції України. Напрацювання пропозицій про механізм створення та діяльності Конституційної асамблеї, визначення засад, алгоритму та етапів її роботи, а також аналізу концепцій реформування Конституції покладено на очолювану Л.КРАВЧУКОМ Науково-експертну групу з підготовки Конституційної асамблеї.