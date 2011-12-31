Президент ЄНП обурений фактом етапування Тимошенко до колонії

Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС обурений фактом етапування колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до колонії з Київського слідчого ізолятора.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter

"Вражений, що екс-прем`єра України Юлію ТИМОШЕНКО було відправлено до виправної колонії. Що далі, каторжні роботи?", - зазначив В.МАРТЕНС.

Стосовно рішення Апеляційного суду міста Києва, який залишив без змін вирок Печерського районного суду Ю.ТИМОШЕНКО, президент ЄНП написав: "По суті, український суд залишив в силі недемократичним і політично мотивовані практики уряду. Жалюгідні".