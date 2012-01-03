Данія розпочала головування в ЄС

Брюссель. Данія розпочала головувати у Європейському Союзі.

Копенгаген головуватиме в ЄС після Варшави шість місяців – до 1 липня 2012 року.

На прес-конференції 16 грудня у Брюсселі міністр з питань європейських справ Данії Ніколай ВАММЕН представив пріоритети данського головування в ЄС. За його словами, чотирма пріоритетами головування Данії стануть: «відповідальна Європа», «динамічна Європа», «зелена Європа» та «безпечна Європа».

«Частина Європи продемонструвала економічну безвідповідальність, яка вразила наш спільний проект. Ми потребуємо більше відповідальності в Європі. Водночас, ми вирішуємо питання низького зростання та відступу в глобальній конкуренції. Ми повинні сприяти ініціативам, які зможуть зробити Європу більш динамічною», - заявив данський міністр.

«Ми відчуваємо конкуренцію інших частин світу щодо лідируючої позиції Європи в просуванні захисту навколишнього середовища і ми повинні таким чином просуватися вперед в «зеленому порядку денному» Європи. Зрештою, глобалізація, збільшення тиску на кордони ЄС через міграцію та міжнародну злочинність змушують нас нарощувати зусилля, щоб зберегти Європу безпечною», - додав Н.ВАММЕН.

Відповідно до угоди ЄС, кожна країна-член Євросоюзу головує у спільноті по черзі протягом шести місяців. Під час головування країни ЄС відповідають за проведення засідань Рад міністрів ЄС та схвалення рішень, співпрацю з Європейським парламентом та Єврокомісією.