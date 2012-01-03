Україна розпочала головування в Центральноєвропейській ініціативі.

Україна змінила на цьому посту Сербію, яка очолювала ЦЄІ у 2011 році.

Раніше, окреслюючи пріоритети українського головування в ЦЄІ, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у розмові з генеральним секретарем Центральноєвропейської ініціативи, послом Герхардом ФАНЦЕЛЬТЕРОМ відзначив важливість участі України в діяльності Ініціативи з огляду на стратегічний євроінтеграційний курс нашої держави.

Також вони дійшли згоди щодо важливості поглиблення співробітництва між макрорегіонами в рамках ЦЄІ – Балтійським, Чорноморським, Адріатично-Іонічним та Дунайським – у контексті пошуку шляхів вирішення актуальних питань порядку денного країн-учасниць.

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час виступу на саміті керівників урядів країн Центральноєвропейської ініціативи, що відбувся 4 листопада минулого року, виступив з ініціативою зустріч міністрів фінансів країн ЦЄІ на початку 2012 р. в Києві для вироблення механізму боротьби з кризою.

М.АЗАРОВ відзначив, що на період головування України в ЦЄІ, яке починається з 2012 року, головним завданням є саме вироблення рішень, які зможуть протидіяти кризі, що насувається.

“Ми маємо намір ініціювати зустріч міністрів фінансів країн Центральноєвропейської ініціативи для того, аби глибоко обговорити заходи, яких ми можемо вжити для протидії кризі, що насувається”, - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) є регіональним об’єднанням країн Центральної і Східної Європи, діяльність якого має на меті налагодження багатосторонньої співпраці в політичній, соціально-економічній, науковій і культурній сферах і сприяння на цій основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні.

До його складу входять 18 країн: Албанія, Австрія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія й Україна. З 18 країн-членів ЦЄІ дев'ять уже є членами Євросоюзу.

Україна почала розвивати контакти з ЦЄІ в 1992 р. шляхом участі в діяльності декількох робочих груп Ініціативи. У березні 1994 р. Україна одержала статус члена Асоційованої Ради ЦЄІ, а 31 травня 1996 р. одержала статус повноправного члена.