Янукович пропонує скасувати затвердження щорічної програми розвитку України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким пропонує скасувати законодавчі норми про затвердження щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України.

Текст документу розміщений на сайті парламенту.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та "Про державні цільові програми" щодо виключення необхідності розроблення та затвердження щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що передбачена законами Державна програма економічного і соціального розвитку України розрахована на короткострокову перспективу.

“Її підготовка має лише формальний характер і не забезпечує досягнення мети щодо планування та організації виконання завдань державної економічної та соціальної політики. Державна програма є громіздким документом, на її підготовку витрачаються значні ресурси центральних та місцевих органів виконавчої влади. Державна програма була затверджена парламентом лише у 2010 році, хоча вимоги щодо її прийняття на законодавчому рівні існують ще з 2000 року”, - сказано у записці.

Президент вважає, що ця програма “значною мірою дублює чинні базові програмні документи, насамперед Програму економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", яка торік була схвалена Комітетом економічних реформ та взята до виконання Кабінетом Міністрів України і місцевими органами виконавчої влади”.

Також законопроектом пропонується визначити, що Програма діяльності Кабінету Міністрів України базується, окрім передвиборної програми Президента України, на щорічних посланнях Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Кабінет Міністрів України видає обов`язкові до виконання акти на основі та на виконання не тільки Конституції та законів України, актів Президента України, а й щорічних послань Президента України; до переліку основних завдань місцевих державних адміністрацій включається й виконання щорічних послань Президента України; місцева державна адміністрація складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету, розроблений на основі визначених у щорічному посланні Президента України основних засад бюджетної політики на плановий період. З цією метою вносяться відповідні зміни до законів "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про центральні органи виконавчої влади".

Крім того, законопроектом передбачено, що основні напрями бюджетної політики на плановий і наступні за плановим два бюджетні роки визначаються лише у щорічному посланні Президента України.

Як зазначається у пояснювальній записці, всі передбачені проектом закону зміни до законодавства пов’язані з розширенням повноважень Президента України «внаслідок внесення змін до Конституції України».