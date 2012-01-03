Захист оскаржить етапування Тимошенко до колонії

Захист засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оскаржить її етапування до Качанівської виправної колонії №54 у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив журналістам після зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Оскарження переводу готується, і воно буде подано сьогодні або завтра протягом дня. Це буде або адміністративний позов, або заява про невиконання постанови Шевченківського районного суду, яка чітко визначає, що Юлія ТИМОШЕНКО повинна утримуватися в Київському СІЗО, тобто Лук’янівці», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО перевели до колонії, щоб «відрізати її від людей, від підтримки, від журналістів».

С.ВЛАСЕНКО повідомив, що у даний час готуються документи про надання Євгенії ТИМОШЕНКО повноважень захисника, щоб вона могла відвідувати матір.

«Я думаю, що можливо сьогодні або завтра Євгенія зможе потрапити до Юлії Володимирівни», - зауважив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові. За даними Державної пенітенціарної служби України, направлення Ю.ТИМОШЕНКО до пенітенціарної установи було здійснено у зв’язку з набуттям законної сили вироку, винесеного Печерським районним судом м. Києва, який залишений у силі ухвалою Апеляційного суду від 23 грудня 2011 року, з додержанням усіх вимог чинного законодавства.