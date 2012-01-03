Головне на 3 січня

Фінанси

З 1 січня набув чинності закон про спрощену систему оподаткування

З 1 січня набув чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».Відповідно до закону, повідомляє Державна податкова служба України у м.Київ, ведення малого бізнесу за спрощеною системою зазнає певних змін, насамперед платники єдиного податку поділені на категорії.

Зокрема, до першої категорії увійшли підприємці-спрощенці, у яких сума доходу не перевищуватиме 150 тис. грн. Для них ставка єдиного податку становить від 1% до 10% мінімальної заробітної плати. Ці «спрощенці» не повинні мати найманих працівників.

До другої категорії віднесені підприємці, дохід яких не перевищуватиме 1 млн. грн., а кількість найманих працівників – 10 осіб. Ставка єдиного податку для них становить від 2% до 20% мінімальної заробітної плати.

До третьої категорії входять підприємці, у яких сума виручки не перевищуватиме 3 млн. грн., а кількість працюючих – 20 осіб. Щодо ставки оподаткування цієї категорії, то вона буде на рівні 5% без сплати податку на додану вартість (ПДВ) та на рівні 3% у випадку паралельної реєстрації платником ПДВ.

До четвертої групи належать підприємці чи юридичні особи, обсяг доходів яких не перевищує 5 млн. грн. Вони зможуть наймати до 50 працівників. Ставка податку встановлена на рівні 3% чи 5%.

Суб`єкти господарювання, які були платниками єдиного податку, а також юридичні і фізичні особи-підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, та вирішили з 1 січня перейти на спрощену систему оподаткування, повинні подати відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Заява щодо вибору спрощеної системи також подається не пізніше 25 січня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".

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Ставка податку на прибуток зменшується з 23% до 21%

З 1 січня в Україні ставка податку на прибуток підприємств зменшена з 23% до 21%.

Ця норма передбачена Податковим кодексом (ПК).

Згідно з ПК, ставка податку на прибуток у розмірі 21% діятиме до 31 грудня 2012 року включно. З 1 січня по 31 грудня 2013 року податок буде зменшений до 19%, а з 1 січня 2014 року - 16%.

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Кабмін пропонує спростити підприємцям відкриття банківських рахунків

Кабінет Міністрів пропонує дозволити підприємцям відкривати рахунки в банках як на підставі документів з податкових органів, які підтверджують взяття підприємців на облік, так і на підставі виписки з державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців, що видається держреєстратором при проведенні реєстрації підприємця.

Вказаний урядовий законопроект розміщений на офіційному сайті Верховної Ради (№9661 від 29 грудня 2011 року).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, метою документа є впровадження принципу «єдиного вікна» при здійсненні держреєстрації суб`єктів господарювання.

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Соцполітика

В Україні підвищено соціальні стандарти

В Україні з 1 січня підвищено соціальні стандарти. Відповідно до закону про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум на поточний рік встановлюється в таких розмірах: з 1 січня - 1017 грн., з 1 квітня - 1037 грн., з 1 липня - 1044 грн., з 1 жовтня - 1060 грн., з 1 грудня – 1095 грн.

Для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

для дітей до 6 років: з 1 січня - 893 грн., з 1 квітня - 911 грн., з 1 липня - 917 грн., з 1 жовтня - 930 грн., з 1 грудня - 961 грн.;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 грн., з 1 квітня - 1134 грн., з 1 липня - 1144 грн., з 1 жовтня - 1161 грн., з 1 грудня - 1197 грн.;

для працездатних осіб: з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.;

для осіб, що втратили працездатність: з 1 січня - 822 грн., з 1 квітня - 838 грн., з 1 липня - 844 грн., з 1 жовтня - 856 грн., з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлена на 2012 рік мінімальна заробітна плата в місячному розмірі: з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,43 грн., з 1 квітня - 6,56 грн., з 1 липня – 6,61 грн., з 1 жовтня - 6,7 грн., з 1 грудня - 6,8 грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць був встановлений на рівні 953 грн.

Рівень мінімальної заробітної плати протягом грудня становив 1004 грн.; у погодинному розмірі — 6,04 грн.

Розмір мінімальної пенсії становив 800 грн.

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Польща розпочала легалізацію нелегальних мігрантів

Варшава. Нелегальні мігранти у Польщі можуть подавати заявки на легалізацію свого статусу в цій найбільшій державі об`єднуючого 27 країн Євросоюзу в Східній Європі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідний закон, ухвалений польським парламентом влітку минулого року, набув чинності 1 січня 2012 року.

Прес-служба польського Міністерства внутрішніх справ повідомила агентству, що легалізувати свій статус зможуть громадяни іноземних держав, котрі перебувають на польській території безперервно з моменту вступу країни до Шенгенської зони 20 грудня 2007 року.

"Заявки (на легалізацію) можна буде подавати до 2 липня 2012 року. Дозвіл на перебування буде видаватися на 2 роки», - відзначила прес-служба.

Амністією також зможуть скористатися іноземці, котрі перебувають безперервно у Польщі з 1 січня 2010 року, та яким раніше було відмовлено в надані статусу біженця.

Польське МВС відзначило, що заявки на легалізацію свого перебування у Польщі необхідно подавати до місцевих відділів іноземців, які функціонують у складі обласних адміністрацій (воєводств).

Водночас прес-служба зауважила, що дозвіл на легальне перебування у Польщі не отримають іноземці, котрі зареєстровані у Шенгенській базі SIS; у випадку подачі в заявці неправдивих інформацій; а також тоді, коли перебування іноземця на польській території загрожувало б безпеці чи інтересам Польської держави.

МВС повідомив, що на своїй веб-сторінці (http://www.msw.gov.pl/portal/pl/720/9457/file.html) опублікував спеціальний порадник, як легалізувати свій статус в рамках амністії нелегалів та запустив спеціальну телефону лінію (22 601-75-25), де можна отримати консультації англійською, українською, російською та в’єтнамською мовами.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році група українок ініціювала акцію за легалізацію нелегальних мігрантів, закликавши польські власті полегшити умови для отримання легального права перебування у Польщі.

За даними експертів, через жорсткі умови двох попередніх амністій у 2003 та 2007 роках ними скористалися менше 4 тисяч людей з близько від 50 до 500 тисяч нелегалів, які можуть перебувати на польській території.

Довідка УНІАН. МВС Польщі оцінює кількість нелегалів в близько 50 тисяч, зауважуючи, що більшу частину з них займають не українці, а громадяни інших держав, яким складніше отримати польську візу: у першу чергу, вірмени та в’єтнамці.

На початку минулого року у 38-мільйонній Польщі право легального перебування мали близько 100 тисяч іноземців, третина з яких громадяни України.

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Фондовий ринок

Харків закінчив розміщення облігацій внутрішньої позики на 99,5 млн. грн.

Харків 30 грудня 2011 закінчив розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики на 99,5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, розміщення облігацій проходило з 12 грудня на фондовій біржі «Перспектива».

За словами заступника мера міста - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Михайла ФАТЄЄВА, андеррайтерами випуску облігацій виступили ТОВ ФК «Фінекс-Україна» та ПАТ «ВТБ Банк».

Кількість іменних, відсоткових облігацій склала 99,5 тис. штук. Номінальна вартість облігацій - 1 тис. грн., загальна номінальна вартість облігацій - 99,5 млн. грн. Форма існування облігацій - бездокументарна. Облігації випустили однією серією «D», купонний дохід за облігаціями становить 15% річних. Терміни виплати купона - щоквартально, термін обігу - три роки.

М.ФАТЄЄВ повідомив, що кошти від розміщення позики спрямують на ремонт і реконструкцію доріг у Харкові. Він зазначив, що висока кредитна якість і наявний потенціал емітента дозволили залучити широке коло інвесторів.

«Серед покупців цінних паперів були як державні банки, так і банки з іноземним капіталом, інвестиційні компанії, приватні підприємства та фізичні особи. Все це підтверджує високу надійність і довіру інвесторів до емітента», - сказав він.

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Українські емітенти переходять на польські майданчики – експерт

Українські емітенти переходять на польські майданчики.

Таку думку висловив колишній в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Фондовий ринок України», повідомили УНІАН в Інституті.

«Український фондовий ринок – це, знаєте, таке маленьке болітце, яке живе за своїми правилами, й котирування, які там відбуваються, їх теж часто спрогнозувати дуже складно», - зазначив він.

За словами експерта, чим менший ринок, тим менший обсяг торгів, тим простіше на нього впливати. Будь-який інформаційний привід або якась ситуація, бажання якихось гравців пограти вгору-вниз або в якусь сторону дуже легко реалізовується, зазначив він. «Тому що ринок маленький, тому що розрізнені майданчики, тому що всі ці роки йшла і йде досі війна по ринку депозитарних послуг», - додав І.УМАНСЬКИЙ.

«Начебто її намагаються довести до якогось логічного завершення, але довіри до майданчиків немає, об`єднання майданчиків немає. Головна проблема – це, безумовно, і на жаль, дуже низький рівень забезпечення прав власності у нас у країні. Й поки не буде вирішено принципове головне питання про захист прав власності – зокрема, через систему реєстрації, зокрема, через неможливість рейдерских схем захоплень – багато хто просто не ризикуватиме йти на наш ринок», - зазначив експерт.

І.УМАНСЬКИЙ вважає, що сьогодні існує багато ризиків на українському ринку. «Ризиків, пов`язаних не з ризиком як таким, а з публічністю, а, отже, можливістю заходження недобросовісних учасників. Коли багато українських емітентів йдуть на польські майданчики, йдуть на великі майданчики Лондона, Франкфурта. Останніми роками став більш популярним польський ринок – дещо простіші правила, менш жорсткі умови, вимоги. Тому що там вони розуміють, що є правила і є система забезпечення їхніх прав – емітентів як власників цього ресурсу. Тому моє найглибше переконання – головна проблема недорозвиненості українського ринку – це відсутність повної системи забезпечення прав власності», - вважає експерт.

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Транспорт/Зв`язок

Мінінфраструктури збільшило аеропортовий збір на міжнародних рейсах для МА Одеси

Міністерство інфраструктури збільшило аеропортовий збір на міжнародних рейсах для Міжнародного аеропорту «Одеса».

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний наказ №610 від 7 грудня 2011 року зареєстровано Міністерством юстиції.

Згідно з наказом, зокрема збір за посадку-зліт повітряних суден у аеропорту Одеси становить 14 доларів США за 1 тонну максимальної злітної маси повітряного судна (МЗМ ПС) для міжнародних сполучень і 3,5 долара США для внутрішніх сполучень.

Для міжнародних сполучень збір за обслуговування пасажирів у аеровокзалі збільшено на 10% - до 16,5 долара США за кожного відправленого пасажира, для внутрішніх сполучень залишається на рівні 3,5 долара США.

Збір за забезпечення авіаційної безпеки для пасажирського судна для міжнародних сполучень збільшено на 73% - до 5,2 долара США за кожного відправленого пасажира, для внутрішніх сполучень залишається на рівні 2 доларів США за кожного відправленого пасажира.

Для вантажних повітряних суден збір за забезпечення авіаційної безпеки для міжнародних сполучень збільшено в 2,5 раза - до 5 доларів США за 1 тонну МЗМ для міжнародних сполучень, для внутрішніх сполучень залишається на рівні 1 долар США за 1 тонну.

Збір за наднормативну стоянку повітряного судна збільшено на 40% - до 0,35 дол. США за кожну годину наднормативної стоянки і кожну тонну МЗМ повітряного судна.

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Норму про необхідність свідоцтва на переобладнання авто скасували

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо переобладнання транспортних засобів".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зокрема, із закону вилучено норму про те, що підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва механічних транспортних засобів, повинні мати відповідне свідоцтво про погодження конструкції механічного транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

В підписаному сьогодні законі передбачено, що у разі переобладнання п’яти і більше транспортних засобів протягом року суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з переобладнання транспортних засобів, повинні мати узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання та свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Допуск до експлуатації переобладнаних транспортних засобів здійснюється лише шляхом проведення спеціальних випробувань та оформлення сертифіката на відповідність вимогам чинних в Україні правил, нормативів і стандартів. Переобладнання транспортних засобів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 грудня ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо переобладнання транспортних засобів".

Закон підтримали 270 із 294 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Агро

Парламенту пропонують запровадити громадський контроль за використанням земель

Верховній Раді України пропонується запровадити громадський контроль за використанням та охороною земель.

Відповідний проект закону був внесений народними депутатами Анатолієм МАТВІЄНКОМ (НУ-НС) та Григорієм СМІТЮХОМ (Партія регіонів).

Законопроект передбачає, що основними завданнями громадського контролю за використанням та охороною земель є перевірка додержання органами державної влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо захисту прав на землю юридичних осіб і громадян у процесі регулювання земельних відносин; участь громадськості у забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель і додержання фізичними та юридичними особами земельного та природоохоронного законодавства; здійснення контролю за виконанням цільових програм і заходів, передбачених містобудівною та землевпорядною документацією, щодо використання та охорони земель шляхом проведення громадської експертизи відповідної документації, залучення громадських організацій до обговорення програм, проектів і іншої проектної документації.

Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють громадські та інші некомерційні об’єднання, що створені відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян”, та громадяни України.

Громадські інспектори призначаються органами місцевого самоврядування за поданням громадських організацій і трудових колективів та за погодженням з відповідними органами виконавчої влади, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

Положення про громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

До повноважень некомерційних об’єднань громадян у сфері громадського контролю за використанням та охороною земель належить здійснення аналізу, одержання необхідної інформації та перевірка додержання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо гарантування права на землю юридичних осіб і громадян у процесі регулювання земельних відносин, з оприлюдненням результатів перевірок і подання пропозицій до відповідних органів; забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування тощо.

Законопроектом передбачено, що громадські інспектори з контролю за використанням та охороною земель мають право безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель; давати обов’язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень; складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель тощо.

Громадський контроль за використанням та охороною земель організовується сільськими, селищними, міськими радами, що призначили громадських інспекторів, та об’єднаннями громадян, які своїми статутами (положеннями) передбачили проведення громадського контролю землекористування.

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Завтра опади очікуються на заході та півночі країни

У середу, 4 січня, в Україні зберігатиметься хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у східній частині, вранці та вдень у західних і північних областях йтиме невеликий дощ та мокрий сніг, в Карпатах та на Закарпатті - помірні, місцями сильні опади, на решті території - без опадів.

На дорогах східної та західної частини подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла; на півдні Криму вночі - 0-5° тепла, вдень - 7-12° тепла; в Карпатах вночі - 4-9° морозу, вдень - 1-6° морозу.

По Київській області хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - від 2° тепла до 3° морозу, вдень - 1-6° тепла.

У Києві хмарна погода з проясненнями. Без опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 3-5° тепла.

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