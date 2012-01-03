Курс НБУ на 04.01.12

Офіційний курс НБУ на 04.01.12100 USD США - 798.9800 (на 3 січня - 798.9800)100 EUR - 1029.8053 (на 3 січня - 1029.8053)10 RUR - 2.4953 (на 3 січня - 2.4953)Облікові курси банківських металів на 04.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-122843.18 (на 3 січня-122843.18)961XAG10Срібло-2090.13 (на 3 січня-2090.13)962XPT10Платина-108980.87 (на 3 січня-108980.87)964XPD10Паладій-50815.13 (на 3 січня-50815.13)

Офіційний курс НБУ на 04.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 3 січня - 798.9800) 100 EUR - 1029.8053 (на 3 січня - 1029.8053) 10 RUR - 2.4953 (на 3 січня - 2.4953) Облікові курси банківських металів на 04.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 122843.18 (на 3 січня - 122843.18) 961 XAG 10 Срібло - 2090.13 (на 3 січня - 2090.13) 962 XPT 10 Платина - 108980.87 (на 3 січня - 108980.87) 964 XPD 10 Паладій - 50815.13 (на 3 січня - 50815.13)

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