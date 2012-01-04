Обама підписав закон, що посилює санкції США проти Білорусі

Президент США Барак ОБАМА підписав закон, яким передбачається введення нових санкцій проти Білорусі.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив прес-секретар Білого дому Джей КАРНІ.

Раніше, 21 грудня, Конгрес США затвердив Акт про демократію і права людини 2011 року щодо Білорусі (Belarus Democracy and Human Rights Act of 2011) про посилення санкцій.

Новий пакет санкцій розширює список білоруських урядовців і представників силових структур, на яких накладаються візові обмеження і фінансові санкції. У законі також міститься заклик до Міжнародної федерації хокею відмовитися від проведення в Білорусі Чемпіонату світу з хокею 2014 року.

У середині грудня законопроект про санкції було схвалено Сенатом США.

Санкції не будуть зняті з Білорусі доти, поки на свободу не вийдуть усі політв'язні.

"З цими санкціями ми на боці разом з білоруським народом і проти його пригноблювачів", - заявив один з ініціаторів законопроекту конгресмен Кріс СМІТ.

Прийнятий Акт про демократію і права людини 2011 року посилює і розширює Акт про демократію в Білорусі 2004 року і Уточнюючий акт про демократію в Білорусі 2006 року.

Акт про демократію в Білорусі 2004 року, зокрема, вимагає від Президента США детально інформувати американський Конгрес про всі поставки "озброєнь і пов'язаних з озброєннями технологій", які "Білорусь здійснює країнам - спонсорам міжнародного тероризму". Документ також передбачав виділення з федерального бюджету США коштів на підтримку демократичних процесів у Білорусі.

Керівництво США постійно переглядає у бік посилення санкції щодо Білорусі. У серпні 2011 року США доповнили введені наприкінці січня санкції, які передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і санкції.

Після подій 19 грудня 2011 року, коли у Мінську було затримано близько 600 осіб, зокрема 6 екс-кандидатів у президенти Білорусі, Євросоюз і США ввели спільні візові санкції щодо 157 білоруських громадян, заборонивши їм в'їзд на територію своїх держав.

У числі нев'їзних опинилися Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, його сини Віктор і Дмитро, ряд журналістів, високопоставлених чиновників, суддів, працівників прокуратури.