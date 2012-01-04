Експерти назвали геополітичні ризики-2012

Японський інвестиційний банк Nomura виступив із оцінкою основних геополітичних ризиків, які чекають світ у 2012 р.

У доповіді Global FX Outlook 2012 перераховано 10 геополітичних питань, які рухатимуть ринки в новому році. Серед них - президентські вибори в Росії й новий курс Володимира ПУТІНА, загроза розпаду єврозони і можливе повторне зниження кредитного рейтингу Сполучених Штатів, передає РБК.

На 10-му місці в рейтингу геополітичних ризиків за версією Nomura - дострокові парламентські вибори в Малайзії, за якими слідом може наступити національна політична криза. На 9-му місці - чергове загострення класової війни в Таїланді, де перемога сестри опального екс-прем`єра Таксіна ЧИНАВАТА на виборах влітку 2011 р. лише на деякий час втихомирила ворогуючі соціально-політичні табори.

На 8-му місці - президентські вибори в Росії та очікуване повернення В.ПУТІНА в Кремль. "Іноземні інвестори і західні уряди насторожено стежитимуть за можливими змінами політичного курсу в Росії, якщо, як очікується, В.ПУТІНА буде знову обрано Президентом 4 березня 2012 р.", - говориться в доповіді японських аналітиків.

Сьомим геополітичним ризиком банк називає можливу зміну влади на Тайвані, де діючому Президентові на виборах складе конкуренцію кандидат від опозиції. Далі слідують загроза нападу пакистанських терористів на Індію і погіршення обстановки на Корейському півострові слідом за смертю Кім Чен Іра і напередодні президентських виборів у Південній Кореї, що відбудуться в грудні 2012 р.

На 4-е місце Nomura ставить ризик "жорсткої посадки" китайської економіки, що все ще зберігається. Вірогідність такого розвитку ситуації в економіці КНР банк оцінює в 33%, відзначаючи, що держава зробить все, щоб не допустити потрясінь під час передачі влади п`ятому поколінню комуністичних лідерів у 2012-2013 рр.

Відгомін "арабської весни" 2011 р. та її наслідки для нафтового ринку - на 3-му місці в рейтингу геополітичних ризиків Nomura. Сирія все ще може розділити долю Тунісу, Єгипту і Лівії, де режим змінився революційним шляхом. Крім того, в 2012 р. триватиме нагнітання ситуації навколо ядерної програми Ірану.

Проте головні ризики для світу, за версією Nomura, виходять зі США і Європи, тим паче, що в Америці в листопаді 2012 р. відбудуться президентські вибори. Банк вважає, що конгрес США може відмовитися продовжити "податкові канікули" для працюючого населення і надзвичайну програму виплат безробітним, а рейтингове агентство Moody`s слідом за S&P може знизити кредитний рейтинг країни.

Справжнім кошмаром для інвесторів стане розпад єврозони, який може початися в 2012 р., якщо Німеччина і Європейський Центробанк (ЄЦБ) не зроблять екстраординарних зусиль щодо порятунку євро. Єдиний шанс уникнути цього сценарію - дозволити ЄЦБ друкувати гроші для скупки активів за прикладом Федеральної резервної системи США, вважають аналітики.