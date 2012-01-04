Парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не повинно політизуватися – МЗС Польщі

Варшава. Міністерство закордонних справ Польщі наголошує, що питання щодо парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не повинно політизуватися.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства, відповідаючи на запит агентства.

Прес-служба МЗС Польщі не надала однозначної відповіді на запитання, чи може зірвати заплановане на початок цього року парафування узгодженої минулого місяця Україною та ЄС Угоди про асоціацію факт перевезення екс-прем’єр-міністра, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО з Київського СІЗО до виправної колонії.

"Парафування необхідне для "закриття" тексту угоди з точки зору права, аби жодна зі сторін не намагалася несподівано змінити домовленості та відновити переговори", - пояснила прес-служба МЗС Польщі, зауваживши, що у парафуванні документу зацікавлені і Євросоюз, й Україна.

"З цієї точки зору парафування є технічним актом та не повинно політизуватися. Виконання політичних умов буде необхідне під час наступних кроків, а саме - під час підписання угоди та її ратифікації", - наголосили у польському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС Польщі також нагадали, що угода про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом (DCFTA), що є частиною Угоди про асоціацію, налічує близько 1,5 тисячі сторінок, зазначивши, що у зв’язку з цим юристи та інші фахівці ще можуть працювати над ним декілька тижні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011року Україна та ЄС за підсумками спільного саміту оголосили про завершення переговорів про асоціацію, що тривали з 2007 року, але не парафували відповідну угоду.

Експерти вважають, що європейці відмовились парафувати угоду через кримінальну справу колишнього прем’єр-міністра, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО, яку серед іншого звинувачують у перевищені службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Довідка УНІАН. Угода про асоціацію з ЄС, що наблизить Україну до повноцінного членства у спільноті, може набути чинності лише після її підписання та ратифікації національними парламентами усіх 27-ми держав-членів Євросоюзу, Європарламентом та Верховною Радою України.

Західні політики заявляють про неможливість підписання та ратифікації документу без дотримання українською владою демократичних стандартів, символом порушення яких вони називають справу Ю.ТИМОШЕНКО.