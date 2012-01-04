Анонс на 5 січня

* Прес-конференція на тему: «Використання Кримінального кодексу України для збереження об`єктів культурної спадщини». Організатор - постійна комісія з питань культури та туризму Київради. Учасники: Олександр Бригинець, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму, член Головної Ради Українського товариства пам`яток історії та культури; Олександр Глухов, громадський інспектор; Олександр Дядюк, громадський діяч; Ольга Козловська, громадський діяч; Ігор Луценко, керівник ГО «Збережи Київ», член Колегії Українського товариства пам`яток історії та культури; Вадим Березовський, заслужений діяч науки і техніки України.

* В УНІАН відбудеться преcc-конференція на тему: «Чи отримають українці до Різдва ікру ТМ «Губернатор Камчатки»?, присвячена роз`ясненню ситуації щодо заборони ввезення до України ікри лососевої виробництва компанії "Орландо". Чи отримають українці ікру до Різдва? На це питання має дати відповідь Арбітражний Суд Івано-Франківської області завтра - 4 січня, на засіданні за позовом ПВКП "Камчадал-Плюс" (одержувач ікри від "Орландо"). Учасники: Костянтин Комісаров директор ПВКП "Камчадал-Плюс" (м. Івано-Франківськ), представник заводу "Орландо" (Петропавловськ-Камчатський). Крім того, з інформацією, яка підтверджує права ТОВ "Орландо" на виробництво "виступить родич першого губернатора Камчатки Василя Завойко - Юрій Завойко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Після завершення засідання керівництво Комісії проводитиме брифінг для представників ЗМІ.

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