У Польщі звільнили відповідального за безпеку проведення Євро-2012

Варшава. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК звільнив заступника міністра внутрішніх справ Адама РАПАЦЬКОГО, який серед іншого відповідав за безпеку проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар польського МВС Малгожата ВОЗНЯК.

"Глава МВС Яцек ЦІХОЦЬКИЙ подав главі уряду подання на звільнення Адама РАПАЦЬКОГО у понеділок ввечері, й у вівторок прем`єр звільнив його", - сказала прес-секретар.

Співрозмовник агентства запевнила, що звільнення 52-річного генерала А.РАПАЦЬКОГО, який працював у міністерстві чотири роки, не вплине на підготовку Польщі до Євро-2012.

Вона додала, що заступник міністра, крім підготовки до Євро-2012, також відповідав за контроль над поліцією та Бюро охорони уряду (BOR).

Прес-служба МВС Польщі повідомила УНІАН, що новим заступником міністра внутрішніх справ став 38-річний приватний підприємець Міхал ДЕСКУР.

Згідно з повідомлення, новий заступник міністра, який здобув вищу освіту в Економічній академії у Кракові та у французькій Ecole Superieure de CommerceClermont-Ferrand, у 1997-2000 роках працював в аудиторській фірмі Deloitte & Touche. Останні 11 років М.ДЕСКУР очолював консалтингову фірму CTN Polska, співзасновником якої він був.