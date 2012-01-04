Головне на 4 січня

Фінанси

НБУ дозволив уповноваженим банкам вивозити готівкову гривню за кордон без обмеження

Національний банк України дозволив уповноваженим банкам вивозити з України готівкову гривню без обмеження і без спеціального дозволу.

Це передбачено в постанові Нацбанку №431 «Про вивезення з України готівкової гривні в період підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» від 5 грудня 2011 року (реєстрація в Мін’юсті 29 грудня 2011 року), яка обнародувана на сайті Верховної Ради.

«Дозволити уповноваженим банкам у зв`язку з підготовкою і проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні до 1 вересня 2012 року продавати іноземним банкам-кореспондентам готівкові гривні для їх вивезення з України без обмеження щодо сум і без спеціального дозволу Національного банку України на вивезення за кордон України валюти України», - говориться в постанові.

Документом вносяться відповідні зміни до постанови НБУ №166 від 19 квітня 2004 року, а також припиняється дія пунктів 6,1-6,4 розділу 6 Правил вивезення з України і ввезення до України уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів і бланків чеків.

Постанова набуває чинності з дня її офіційного обнародування. В ній зберігається вимога про те, що вивезення готівкової гривні за кордон може здійснюватися на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом, що передбачає продаж гривні за валюту першої групи Класифікатора. Уповноважений банк також має надати до Нацбанку копію договору впродовж не більш як 10 робочих днів із дати вивезення гривні за кордон.

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Уряд запевняє, що нема підстав для подорожчання у 2012 році хліба, бензину та авто

В уряді запевняють у відсутності жодних підстав для подорожчання у 2012 році хліба, бензину та автомобілів.

Про це йдеться у розміщеному на Урядовому порталі коментарі Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України з приводу інформації у ЗМІ про те, у 2012 році в Україні можуть підвищитися ціни на ці товари.

“Жодних підстав для подорожчання хліба немає. Очікуваному слабкому через несприятливі погодні умови врожаю 2012 року допоможе щедрий урожай 2011-го, частку зерна якого буде збільшено в перехідних запасах. Завдяки тому, що уряд завчасно вирішує це питання, споживачі цього просто не відчують, адже хліба в державній коморі буде досить навіть якщо найпесимістичніші прогнози на урожай 2012-го справдяться, тож і підстав для здорожчання паляниць не виникне”, - йдеться у коментарі.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, у поточному маркетинговому році обсяги виробництва зернових культур оцінюються на рівні 56,4 млн. тонн, з них пшениці – 22,4 млн. тонн, з якої 13,5 млн. тонн – продовольча.

Очікується, що пропозиція зерна на внутрішньому ринку перевищить 62 млн. тонн за потреби внутрішнього споживання зерна у 26,7 млн. тонн.

У коментарі також зазначається, що ситуація зі станом посівів озимих зернових культур, зокрема пшениці, викликає занепокоєння, оскільки через несприятливі метеорологічні умови втрати озимих можуть бути на площі 2 млн. га.

“Тож при подальшому критичному розвитку ситуації зі станом посівів, урожай озимої пшениці у 2012 році може скласти від 12 до 16 млн. тонн, з якої продовольчої пшениці – 6-8 млн. тонн”, - йдеться у коментарі.

Однак навіть за такого урожаю, зазначають в уряді, у 2012 році запаси пшениці будуть достатніми для забезпечення внутрішніх потреб. При цьому ще очікується й формування надлишків такого зерна, яке буде поставлено на експорт.

Також в уряді підкреслюють, що для завчасного попередження ситуації з очікуваним невисоким врожаєм 17 листопада в Мінекономіки на засіданні міжвідомчої робочої групи зі складання балансу попиту та пропозиції зернових культур було прийнято рішення про доцільність збільшення перехідних запасів продовольчої пшениці на 3 млн. тонн - до 5,4 млн. тонн. Таким чином, перехідні запаси всіх зернових культур можуть становити 9,1 млн. тонн.

Щодо подорожчання імпортних автомобілів, то в уряді підкреслюють, що рішення, які б впливати на авторинок, не приймалися.

З приводу імовірного підвищення цін на бензин в уряді відзначають можливість виникнення “спекулятивних” прагнень до цього нафтотрейдерів. “Заперечувати таких бажань, звісно, не можна. Однак жодних об’єктивних причин для подорожчання бензину немає. А будь-яким спекулятивним змовам монополістів буде дано жорстку відсіч”, - запевняють у Кабміні.

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Дефіцит платіжного балансу України в січні-листопаді становив 2,4 млрд. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України в січні-листопаді 2011 року становив 2,357 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,712 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за даними НБУ, дефіцит платіжного балансу в листопаді 2011 р. становив 870 млн. дол. (у жовтні - 1,564 млрд. дол.).

Дефіцит поточного рахунку в листопаді 2011 р. виріс до 1,616 млрд. дол. (порівняно з 1,471 млрд. дол. у жовтні). За січень-листопад 2011 р. дефіцит поточного рахунку виріс до 8,746 млрд. дол. (порівняно з 2,127 млрд. дол. у січні-листопаді 2010 року).

Фінансовий і капітальний рахунок у листопаді ц.р. був профіцитним - 746 млн. дол., порівняно з дефіцитом у 0,93 млн. дол. у жовтні. За січень-листопад 2011 р. профіцит фінансового рахунку становив 6,389 млрд. дол. порівняно з 7,839 млрд. дол. за відповідний період 2010 року.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,031 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

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ПЕК

На конкурс із продажу "Дніпроенерго" надійшла одна заявка, "Донецькобленерго" - дві

На участь в оголошеному Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Днеіпроенерго" надійшла одна заявка від потенційного учасника.

Про це повідомили УНІАН у ФДМУ.

За інформацією Фонду, на участь у конкурсі з продажу 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" надійшло дві заявки.

Як повідомлялося, раніше ФДМУ заявляв про те, що конкурсами з продажу держпакетів "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго" зацікавилося по три компанії.

3 січня - кінцевий термін прийому заявок на участь в оголошених ФДМУ конкурсах з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Довідка УНІАН. Конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р. Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн., початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.

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НКРЕ збільшила тариф на розподіл природного і нафтового газу для «Київгазу»

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ухвалою від 28 грудня 2011 р. затвердила з 1 січня 2012 р. для ВАТ «Київгаз» тариф на розподіл природного і нафтового газу у розмірі 71 грн. за 1 тис. куб. м без урахування ПДВ, що на 7,5% вище за раніше діючий тариф у розмірі 66 грн. за 1 тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПАТ «Київгаз».

Крім того, тариф "Київгазу" на постачання природного газу за регульованим тарифом встановлено у розмірі 21,40 грн. за 1 тис. куб. м без урахування податку на додану вартість проти тарифу, що діяв раніше - 21,8 грн. за 1 тис. куб. м без ПДВ.

Нагадаємо, 24 березня 2011 р. НКРЕ переглянула тарифи газопостачальним компаніям на транспортування і постачання газу з 1 квітня 2011 р. В результаті перегляду тариф ПАТ «Київгаз» на розподіл природного і нафтового газу сягнув 66 грн. за 1 тис. куб. м без ПДВ (до цього тариф становив 53,2 грн. за 1 тис. кубометрів без ПДВ), на постачання природного газу за регульованим тарифом - 21,8 грн. за 1 тис. куб. м без ПДВ (16,5 за 1 тис. кубометрів без ПДВ).

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ДТЕК боротиметься за "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго"

Енергохолдинг ДТЕК подав по одній заявці на участь у приватизаційних конкурсах з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Дніпроенерго", а також 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

Нагадаємо, відповідно до інформації Фонду державного майна України, на конкурс з продажу держпакета "Дніпроенерго" надійшла лише одна заявка, на "Донецькобленерго" - дві. У ФДМУ поки що не називають другої компанії, яка подала заявку на участь у конкурсі з продажу держпакета "Донецькобленерго".

Як повідомлялося, вчора, 3 січня, був кінцевий термін прийому заявок на участь в оголошених ФДМУ конкурсах з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Довідка УНІАН. Конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р. Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн., початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

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Фондовий ринок

Янукович підписав закон про Фонд державного майна України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 4107-VI «Про Фонд державного майна України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Фонд державного майна України», за що проголосували 246 з 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала фракція КПУ.

Того дня фракції НУ-НС і «БЮТ-Батьківщина» залишили сесійну залу ВР на знак протесту проти дій влади щодо колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Голова Комітету ВР з питань економічної політики Олександр БОНДАР зазначив, що в ухваленому законі є багато недоліків, але сказав, що краще такий закон, ніж відсутність будь-якого закону. Він нагадав, що багато років в Україні відсутній закон про Фонд держмайна.

Законом, зокрема, передбачено, що ФДМУ відповідальний перед Президентом України. Також передбачено, що ФДМУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента та уряду України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента та прем’єр-міністра.

Визначено основні завдання ФДМУ. Зокрема, передбачено, що щомісяця ФДМУ подає Президенту та уряду інформацію про хід виконання державної програми приватизації, а щокварталу подає Президентові, ВР та уряду аналітичну довідку про роботу та хід виконання цієї програми, а щороку – звіт Президенту, ВР та уряду про хід виконання цієї програми.

Також у законі визначені повноваження ФДМУ.

Голова ФДМУ призначається на посаду за згодою ВР і звільняється з посади Президентом. Відповідно до закону, перший заступник та заступник голови ФДМУ призначаються на посаду за поданням прем’єр-міністра і звільняються з посади Президентом.

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ФДМУ хоче продати столичний готель "Спорт"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача цілісного майнового комплексу державного підприємства "Готель "Спорт", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 4 січня п.р.

Метою проведення такої оцінки є визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу з метою його подальшої приватизації.

Конкурс відбудеться у ФДМУ 20 січня п.р.

Державне підприємство "Готель "Спорт" знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 55. Балансова залишкова вартість необоротних активів станом на 30 вересня 2011 р. становила: основних засобів - 6 млн. 335 тис. грн., нематеріальних активів - 29 млн. 583 тис. грн. Розмір земельної ділянки становить 0,5 га. Розмір статутного фонду - 13 млн. грн.

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Транспорт/Зв`язок

Для регулювання діяльності транспортних монополій створять нацкомісію

Уряд має намір передати регулювання діяльності суб`єктів природних монополій у сфері транспорту національній комісії.

Така пропозиція міститься в проекті закону №9668 від 3 січня 2012 року про державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій у сфері транспорту, розробленому Кабінетом Міністрів України. Законопроект оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно з проектом закону, нацкомісія повинна, зокрема, сприяти створенню умов для виникнення і розвитку конкуренції на ринку транспортних послуг, лібералізації тарифного регулювання в секторах з потенційно можливою внутрігалузевою, міжгалузевою, міжтранспортною і міжнародною конкуренцією, формувати і забезпечувати прогнозовану цінову і тарифну політику на ринку транспортних послуг, регулювати діяльність суб`єктів природних транспортних монополій на суміжних ринках.

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Вартість міжнародних пасажирських залізничних перевезень підвищили

Міністерство інфраструктури України збільшило коефіцієнти індексації базової вартості квитка і плацкарти міждержавного пасажирського тарифу до 1,68-3,24 залежно від типу вагону і календарного періоду поїздки.

Це закріплено наказом Мінінфраструктури №634 від 22 грудня 2011 року.

Крім того, згідно із наказом, тарифи затверджуються в тарифній валюті - швейцарському франку, а для їх розрахунку застосовується офіційний курс гривні на дату оплати послуг.

Нагадаємо, що Мінінфраструктури планувало за рахунок прив`язки вартості перевезення до курсу гривні на день оплати зменшити субсидування пасажирських залізничних перевезень на 568 млн. грн.

Довідка УНІАН. Досі під час оформлення міжнародних квитків застосовувався курс швейцарського франка до гривні, обнародуваний в передостанній день кожного місяця.

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Роботи з транзитними вантажами в українських портах в 2012 році подешевшають на 18-50%

Плата за виконання вантажно-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах України в 2012 році здійснюватиметься зі знижками від 18% до 50%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінінфраструктури, відповідний наказ Міністерства інфраструктури України № 638 від 26 грудня 2011 р. про розміри знижок до граничних акордових ставок плати за виконання вантажно-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах України на 2012 рік підписав віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ.

Згідно з наказом, знижка у розмірі 50% до граничної акордової ставки плати надаватиметься при вантаженні-розвантаженні універсальних контейнерів у портах України. Окрім того, знижка у розмірі 50% надаватиметься, зокрема, за обробку зерна і насіння навалом в Усть-Дунайському порту (варіант «борт-борт»), за обробку продукції хімічної промисловості навалом, металів кольорових в болванках, злитках, чушках, металу у пачках, листах, кругах до і понад 250 кг.

Знижка у розмірі 18% застосовуватиметься до плати за обробку транзитних вантажів у Маріупольському порту - зерна і насіння навалом (варіант «борт-борт»), в Усть-Дунайському порту (варіант «борт-борт») – важких вантажів у ящиках і неупакованих вантажів вагою від 3001 кг.

Знижка у розмірі 20% встановлена за обробку мінерально-будівельних вантажів навалом у Бердянському порту, обробку тарно-штучних вантажів у пакетах, вугілля навалом і чорних металів не в роботі у Білгород-Дністровському порту, обробку вугілля навалом в Ренійському порту, обробку продукції хімічної промисловості навалом в Херсонському порту.

Крім того, за виконання вантажно-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України застосовуватимуться й інші знижки у розмірі 21,5-45%.

«Основна мета введення знижок - збереження існуючих і залучення додаткових вантажопотоків транзитних вантажів», - зазначається у повідомленні Мінінфраструктури.

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Завтра в Україні прогнозують дощі з мокрим снігом

Завтра у західних, вночі також у північних, вранці та вдень і в більшості центральних та східних областей України прогнозують дощі з мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах помірні, вдень місцями сильні опади.

Вночі та вранці у південних областях подекуди туман, на дорогах східної частини ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області у четвер вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 1-6°. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

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УНІАН