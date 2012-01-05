Курс НБУ на 05.01.12
10:32, 05 січня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 05.01.12100 USD США - 798.9800 (на 4 січня - 798.9800)100 EUR - 1034.5193 (на 4 січня - 1029.8053)10 RUR - 2.4816 (на 4 січня - 2.4953)Облікові курси банківських металів на 05.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128076.49 (на 4 січня-122843.18)961XAG10Срібло-2331.42 (на 4 січня-2090.13)962XPT10Платина-114334.04 (на 4 січня-108980.87)964XPD10Паладій-52972.37 (на 4 січня-50815.13)
Офіційний курс НБУ на 05.01.12
100 USD США - 798.9800 (на 4 січня - 798.9800)
100 EUR - 1034.5193 (на 4 січня - 1029.8053)
10 RUR - 2.4816 (на 4 січня - 2.4953)
Облікові курси банківських металів на 05.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 128076.49 (на 4 січня - 122843.18)
961 XAG 10 Срібло - 2331.42 (на 4 січня - 2090.13)
962 XPT 10 Платина - 114334.04 (на 4 січня - 108980.87)
964 XPD 10 Паладій - 52972.37 (на 4 січня - 50815.13)
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