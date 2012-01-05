Головне на 5 січня

Енергетика

Верховна Рада наступного тижня розгляне законопроект, яким буде дозволено здачу в оренду газотранспортної системи.

Про це повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на першого заступника голови фракції Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА.

«Президент ще в серпні видав указ про необхідність реформування «Нафтогазу», який минулою владою було доведено до жебрацького існування. Порятунок НАК - це не лише порятунок українців від підвищення цін на газ, а й аргумент у переговорах з МВФ. Тому ми приймемо будь-які закони, які сприятимуть розв’язанню цього питання», - пояснив М.ЧЕЧЕТОВ.

Він нагадав, що за два тижні поновляться переговори з «Газпромом» про новий газовий контракт, причому вже відомо, що в цьому є зацікавленість обох сторін. «Наша пропозиція відома - це газотранспортний консорціум, і щоб уряд міг зробити цю пропозицію, парламент має дати і дасть йому закон, який дозволяє передачу ГТС в оренду», - відзначив М.ЧЕЧЕТОВ.

На участь у конкурсі з продажу 40,061% держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" подали заявки DTEK Holdings Limited (Кіпр) і ТОВ "Луганське Енергетичне Об`єднання", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

За інформацією ФДМУ, на конкурс з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" надійшла тільки одна заявка - від DTEK Holdings Limited.

Нагадаємо, вчора, 3 січня, закінчився термін прийому заявок на участь в оголошених ФДМУ конкурсах з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Уряд Естонії сьогодні на засіданні розглянув проект поправок до закону про природний газ, що передбачає, зокрема, продаж естонським концерном Eesti Gaas, основним власником якого є російський "Газпром", своїй газорозподільної мережі

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу уряду Естонії.

Метою законопроекту є приведення закону про природний газ у відповідність з директивами Євросоюзу, що передбачають розділення бізнесу з продажу і транспортування газу, зазначає прес-служба.

Міністерство економіки країни, яке є ініціатором законопроекту, вважає, що відчуження газорозподільної мережі у концерну Eesti Gaas гарантує розвиток конкуренції і зміцнення енергетичної безпеки країни. Новий власник газових трубопроводів не повинен бути пов`язаний з продажем газу споживачам. Передбачається, що він буде визначений до 2015 року.

За первинними оцінками уряду, вартість естонської газорозподільної мережі становить, приблизно, 120 мільйонів євро.

Концерн Eesti Gaas займається купівлею, розподілом і продажем російського природного газу, а також обслуговуванням газових систем, будівництвом газопроводів і розвитком газової мережі в Естонії. Акціонерами Eesti Gaas є "Газпром" (37,02%), німецький Ruhrgas (33,66%), фінський Fortum (17,72%), а також Itera Latvija (9,85%) і міноритарії (1,75%).

Узбекистан без попереднього попередження вранці 4 січня припинив подачу природного газу до Таджикистану.

Про це заявив представник МЗС Таджикистану Давлаталі НАЗРІЄВ, повідомляє радіо «Свобода».

Причиною відключення газу Ташкент називає відсутність контракту на поставки на 2012 рік. Проте Душанбе стверджує, що кілька разів звертався до Узбекистану з проханням про укладення контракту, але узбецька сторона постійно зволікала з цим питанням.

В середу до МЗС Таджикистану було викликано посла Узбекистану в цій країні, якому було вручено листа Президента Таджикистану Емомалі РАХМОНА до його узбецького колеги Іслама КАРІМОВА. У листі висловлюється сподівання, що поставки газу будуть найближчим часом відновлені.

Фінанси

Строк сплати єдиного податку для першої та другої груп спрощенців закінчиться 20 січня 2012 року, повідомили УНІАн в прес-службі ДПСУ.

З набуттям чинності Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” (від 04.11.11 № 4014-VI) платники єдиного податку першої і другої груп сплачують податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця.

Тобто спрощенці першої і другої груп до 20 січня 2012 року включно мають сплатити єдиний податок за січень 2012 року, а не за лютий, як це було раніше, пояснюють в ДПСУ.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Прес-служба «ПриватБанку» не підтверджує інформацію про викрадення 5,5 млн. грн. при пограбуванні відділення банку в Донецьку.

Так, сьогодні в ряді Інтернет-ЗМІ з`явилася інформація, з посиланням на працівників центрального управління банку, про те, що при пограбуванні відділення «ПриватБанку» в Донецьку було викрадено понад 5,5 млн. грн.

У прес-службі банку таку інформацію УНІАН не підтвердили.

Також нагадаємо, що на брифінгу 3 січня міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО повідомив, що в момент нападу в банківському відділенні, зокрема в одній з кас, було 2800 грн. Крім того, в приміщенні менеджерів знаходилося ще понад 1 млн. грн., 67 тис. доларів і понад 1 тис. євро. «Втім, у депозитарій і касу вони (грабіжники - УНІАН) не встигли зайти, що свідчить про те, що вони поспішали», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Прем`єр-міністр Греції Лукас ПАПАДІМОС попередив про можливість дефолту країни вже в найближчі три місяці, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу прем`єра.

Про це Л.ПАПАДІМОС сказав на зустрічі з профспілками, які він намагається переконати в необхідності подальшого зниження зарплат і ослаблення регулювання на ринку праці.

"Якщо ми не проведемо необхідні скорочення, зрозуміло, що ми не можемо чекати від інших країн ЄС і міжнародних організацій продовження фінансування країни, яка не пристосовується до реальності і не бореться зі своїми проблемами. Якщо це станеться, якщо фінансування з боку наших партнерів припиниться, тоді наслідки будуть по-справжньому трагічними для доходів працівників, а безробіття підвищиться ще більше", - додав Л.ПАПАДІМОС.

Як очікується, грецький уряд оголосить найближчим часом про нове перевищення переглянутих вже вп`яте цільових показників бюджетного дефіциту на 2011 рік. За остаточно узгодженої з кредиторами цифри в 9% ВВП дефіцит може виявитися ближчим до 10% ВВП, тобто лише на половину відсоткового пункту нижчим, ніж у 2010 році.

Греція намагається забезпечити 130-мільярдний пакет допомоги європейських партнерів, щоб обслуговувати зовнішній борг, який досягає 160% ВВП. У березні країна має погасити облігації на 14 мільярдів євро. У середині січня розпочинаються переговори з "трійкою" кредиторів (Єврокомісія, Європейський центробанк і МВФ).

Соціальна політика

Із 1 січня набула чинності постанова Кабінету міністрів України, якою запроваджено гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, постанова № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» була ухвалена 23 листопада 2011 року.

Згідно з документом, середній розмір пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС збільшиться майже вдвічі. Зокрема, інваліди І групи отримуватимуть 5439,52 грн. (в 2011 році – 2442,98), ІІ групи – 5128,73 грн. (в 2011 році – 2195,21), ІІІ групи – 3941,53 грн. (в 2011 році – 1421,61).

Крім того, як повідомляє прес-служба, вперше запроваджено гарантовані мінімальні виплати для інвалідів-ліквідаторів у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною). Таким чином інваліди І групи отримуватимуть 2399,70 грн. (в 2011 році – 1321,0 грн.), ІІ групи –2147,10 грн. (в 2011 році – 1199,0 грн.), ІІІ групи –1894,50 грн. (в 2011 році – 1008,0 грн.).

"При цьому важливим є те, що за умови зміни розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, розмір виплати буде збільшуватися", - наголошується у повідомленні.

Офіс комісара ЄС з питань зайнятості Ласло АНДОРА планує підготувати рекомендації щодо збільшення пенсійного віку.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUuobserver з посиланням на польську агенцію PAP.

Згідно з повідомленням, рекомендації будуть оприлюднені у лютому, а їхня головна мета – сприяти подоланню економічних проблем, пов’язаних зі старінням населення.

Рекомендації не матимуть обов’язкового характеру.

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