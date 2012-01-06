Янукович найближчим часом передасть до ВР на ратифікацію Угоду про ЗВТ у рамках СНД

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ближчим часом передасть до Верховної Ради на ратифікацію Угоду про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС й іншими регіональними об`єднаннями Валерій МУНТІЯН повідомив в ефірі «Радіо Ера».

«… Ближчим часом Президент (України – УНІАН) відправить документ на ратифікацію до Верховної Ради», - сказав В.МУНТІЯН.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до неї упродовж поточного року.

Того ж дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що підписаний договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД набуде чинності з січня 2012 року.

23 листопада Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс на ратифікацію до Державної думи РФ угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

9 грудня перший віце-прем`єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ повідомив, що угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД проходить необхідні процедури перед внесенням до Верховної Ради для ратифікації.

20 грудня у Москві В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами-членами Співдружності Незалежних Держав угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД.

21 грудня Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ у рамках Співдружності.