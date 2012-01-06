Курс НБУ на 06.01.12

10:27, 06 січня 2012
Різне
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Офіційний курс НБУ на 06.01.12100 USD США - 798.9800 (на 5 січня - 798.9800)100 EUR - 1025.2511 (на 5 січня - 1034.5193)10 RUR - 2.4816 (на 5 січня - 2.4816)Облікові курси банківських металів на 06.01.12 січня 2011 року за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128995.32 (на 5 січня-128076.49)961XAG10Срібло-2310.65 (на 5 січня-2331.42)962XPT10Платина-113455.16 (на 5 січня-114334.04)964XPD10Паладій-51694.01 (на 5 січня-52972.37)

Офіційний курс НБУ на 06.01.12

100 USD США - 798.9800 (на 5 січня - 798.9800)

100 EUR - 1025.2511 (на 5 січня - 1034.5193)

10 RUR - 2.4816 (на 5 січня - 2.4816)

Облікові курси банківських металів на 06.01.12 січня 2011 року за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото - 128995.32 (на 5 січня - 128076.49)

961 XAG 10 Срібло - 2310.65 (на 5 січня - 2331.42)

962 XPT 10 Платина - 113455.16 (на 5 січня - 114334.04)

964 XPD 10 Паладій - 51694.01 (на 5 січня - 52972.37)

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