Курс НБУ на 06.01.12

Офіційний курс НБУ на 06.01.12100 USD США - 798.9800 (на 5 січня - 798.9800)100 EUR - 1025.2511 (на 5 січня - 1034.5193)10 RUR - 2.4816 (на 5 січня - 2.4816)Облікові курси банківських металів на 06.01.12 січня 2011 року за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-128995.32 (на 5 січня-128076.49)961XAG10Срібло-2310.65 (на 5 січня-2331.42)962XPT10Платина-113455.16 (на 5 січня-114334.04)964XPD10Паладій-51694.01 (на 5 січня-52972.37)

Офіційний курс НБУ на 06.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 5 січня - 798.9800) 100 EUR - 1025.2511 (на 5 січня - 1034.5193) 10 RUR - 2.4816 (на 5 січня - 2.4816) Облікові курси банківських металів на 06.01.12 січня 2011 року за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 128995.32 (на 5 січня - 128076.49) 961 XAG 10 Срібло - 2310.65 (на 5 січня - 2331.42) 962 XPT 10 Платина - 113455.16 (на 5 січня - 114334.04) 964 XPD 10 Паладій - 51694.01 (на 5 січня - 52972.37)

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