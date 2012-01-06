Янукович вніс зміни до положення про РНБО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс зміни до положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого указом глави держави від 14 жовтня 2005 року.

Відповідний указ розміщено на сайті Президента.

Серед іншого, з положення виключено пункт, за яким посади державних службовців в Апараті РНБО в установленому порядку можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, і працівниками правоохоронних органів.

Також В.ЯНУКОВИЧ підтвердив своє попереднє рішення про скорочення заступників секретаря РНБО: «Секретар Ради національної безпеки і оборони України має першого заступника та двох заступників, яких призначає на посади за поданням секретаря та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України».

Виключено положення, що одним із перших заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України є за посадою Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації.

Як повідомлялося, в указі від 14 жовтня 2005 року було передбачено 9 заступників секретаря РНБО. 5 квітня 2011 року В.ЯНУКОВИЧ затвердив граничну чисельність працівників Апарату Ради нацбезпеки і оборони, передбачивши вже трьох заступників, однак ця норма не була відображена в Положенні про РНБО.