Янукович схвалив передачу у ведення СБУ розслідування службових злочинів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Законом передбачено викласти частину 3 статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України в новій редакції: «У справах про злочини, передбачені статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 294, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 361, 361-1, 361-2, 362, 363, 363-1, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, досудове слідство здійснюється слідчими органів Служби безпеки України. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених вказаними статтями, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 368, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, стосовно якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов`язані зі злочинами, вчиненими особою, стосовно якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими органів Служби безпеки України".

В пояснювальній записці наголошувалося, що метою документа є «посилення боротьби зі службовими злочинами, зокрема корупцією, і, як наслідок, зменшення рівня корупції в Україні».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо уточнення підслідності» 20 грудня 2011 року.